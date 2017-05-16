Tayland'ın Facebook'a tehdidi fos çıktı

BBC Türkçe'nin haberine göre Tayland, sayfaların verilen süre içinde kaldırmaması durumunda Facebook hakkında yasal işlem başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu.

Hükümet, Aralık ayında babasının vefatından sonra tahta geçen yeni Kral Maha Vajiralongkorneni'nin bir alışveriş merkezinde dar, göbeği açıkta bırakan sarı bir atletle görüldüğü videonun Facebook'ta paylaşılmasından sonra harekete geçti.

HALK ARASINDA TEPKİYE NEDEN OLUR KORKUSU

Tayland, Facebook'tan monarşiye her türlü eleştiriyi cezalandıran 'krala ihanet yasası' uyarınca 131 sayfayı Salı günü yerel saatle sabah 10.00'a kadar kaldırmasını talep etmişti.

BBC Bangkok muhabiri Jonathan Head, hükümetin Facebook'u yasaklamasının halk arasında çok büyük tepkiyle karşılanacağını söylüyor.

Reuters'ın haberine göre, Tayland Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Genel Sekreteri Takorn Tantasith Salı günkü açıklamasında Facebook'a hemen erişim yasağı getirmeyi düşünmediklerini, şirketin yasalara uymasını bekleyeceklerini söyledi.

TAYLAND: MAHKEME KARARI VAR AMA HENÜZ YASAKLAMIYORUZ

Takorn, "Mahkemeden, 34 url'ye (sayfaya) erişimi engelleyecek gerekli resmi belgelerimiz var. Facebook geçmişte url'lerin engellenmesi için gerekli adımların atılması konusunda bizimle işbirliği yapmıştı. İşbirliği yaparlarsa mahkemeden yasak talebinde bulunduğumuz 97 url kalmış olacak." diye konuştu.

Tayland'ın internet sağlayıcısı TISPA'nın başkanı Morakot Kulthamyothin de, "Facebook'u kapatmayı henüz görüşmedik." dedi.Ülkede üç yıl önce yaşanan askeri darbeden bu yana yasayı ihlal etmekle suçlanan 100'den fazla kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Facebook, 2015 yılında Tayland'da ofis açtığında ülkede her ay 34 milyon kullanıcının sosyal ağı kullandığını duyurmuştu. Şirket ayrıca Taylandlı kullanıcıların dünya genelindeki kullanıcı ortalamasına kıyasla üç kat daha fazla paylaşımda bulunduğunu söyledi.

KULLANICI SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Taylandlı Facebook kullanıcılarının sayısının giderek arttığı belirtiliyor. Facebook, kısa bir süre yaptığı açıklamada hükümetlerin içerik kaldırılması taleplerini ayrıntılı bir şekilde incelediklerini ifade etti. Sosyal paylaşım ağı, içeriğin ülkedeki yasaları ihlal ettiğini tespit ettiğinde o sayfalara ülkede erişimi engelliyor.