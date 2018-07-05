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Taylandlı çocuklardan yeni mesaj: Biz iyiyiz

Tayland'daki mağarada 12 gündür mahsur kalan çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörlerinin yeni görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde 13 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu görülüyor

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 08:41..
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Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağarada 12 gün önce kaybolan ve pazartesi günü sağ olarak bulunan 13 kişinin video görüntüleri yayınlandı.

Kurtarma çalışmalarına öncülük eden Taylandlı deniz komandolarına ait Facebook sayfasında yayımlanan videoda, belirgin şekilde zayıfladıkları fark edilen çocukların bilinçlerinin yerinde ve sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

Taylandlı çocuklardan yeni mesaj: Biz iyiyiz

HEPSİNİN DURUMU İYİ

​Videoda yerin yaklaşık 1 km. altında, termal battaniyelere sarılmış çocukların kameraya tek tek isimlerini söyleyerek kendilerini tanıttığı ve durumlarının iyi olduğunu söylediği gözlendi.

Taylandlı çocuklardan yeni mesaj: Biz iyiyiz ViDEO

Çocukları arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 İngiliz mağara dalgıcı bulmuştu. ​Yetkililer, mağaradaki gruba aralarında sağlıkçıların bulunduğu 7 kişilik kurtarma ekibinin gece boyunca eşlik ettiğini bildirdi. Ufak tefek yara ve çiziklerin dışında çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. İki deniz komandosunun da gruba bundan sonra sürekli eşlik edeceği açıklandı.

RİSKE GİRİLMEK İSTENMİYOR

Yetkililer şimdi yağışlar nedeniyle su altında kalmış olan mağaradaki çocukları nasıl dışarıya çıkaracaklarına odaklandı. Çocukların bazılarının yüzme bilmemesi de çalışmaları zorlaştırıyor.

Yetkililer yakında yine muson yağmurlarının beklenmesine rağmen çocukların güvenli bir şekilde dışarıya çıkacağı garanti altına alınmadan tahliyelere başlamak istemiyor. Öte yandan Tayland Başbakanı Prayut Çan-o-ça da çocukların tahliyesi konusunda kesin bir tarih veremedi. Çan-o-ça "13 kişiyi bir an önce tahliye etmek istiyoruz ancak kesin bir tarih veremiyorum" dedi.

Taylandlı çocuklardan yeni mesaj: Biz iyiyiz

SONDAJ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

13 kişinin kurtarılma çalışmaları sürdürülüyor, ancak yağışlar nedeniyle su akıntısı mağara yönünde olduğu için içeri giriler ve çıkışlarda problem yaşanıyor. Bölgede sondaj çalışmalarıyla mağara suyu boşaltılmaya çalışılıyor olsa da çabalar yetersiz kalıyor

Taylandlı çocuklardan yeni mesaj: Biz iyiyiz

Kurtarma ekiplerinin tahliye için şimdilik üç seçeneği bulunuyor: Mağara sisteminden çocukların dalgıçlar eşliğinde çıkarılması, bulunan ya da yapay olarak kazılan bir başka hava deliğinden çıkarılmaları veya yağmur sezonunun sonlanmasına kadar yeraltında beklemek.

Taylandlı çocuklardan yeni mesaj: Biz iyiyiz

ŞİLİLİ MADENCİLERDEN UZUN SÜREBİLİR

Diğer iki seçeneğin arasında en korkutucu olan senaryo, Muson yağmurlarının dinmesini beklemek. Zira bu seçenekte 4 ay beklenerek çocukların kurtarılması hatta suyun kurutulma işleminin uzaması ihtimalinin de bulunması nedeniyle sürecin daha da uzayabileceği belirtiliyor. Bu durum da Şilili madencilerin kurtarılmasında yaşananları akıllara getirdi.

Şilili madenciler yaşanan göçük nedeniyle yerin 700 metre altında 69 gün boyunca mahsur kalmışlardı.

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