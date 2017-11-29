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Taylandlı erkek teknik direktör İran'da başörtüsü taktı

İran'da düzenelenen Asya Kadınlar Kabaddi milli takımı müsabakasında Tayland ekibinin erkek antrenörü maça başörtü takarak kadın gibi girdi.

AA | 29.11.2017 - 12:35..
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İran'da takımının başında karşılaşmaya çıkmak isteyen Tayland kadınlar Kabaddi Milli Takımı'nın erkek teknik direktörü, erkeklerin salona girişinin yasak olması nedeniyle müsabakanın yapıldığı alana başörtüsü takarak girdi.

Taylandlı erkek teknik direktör İran'da başörtüsü taktı

YASAK NEDENİYLE BAŞÖRTÜYLE GİRDİ

İran İşçi Haber Ajansı'nın (ILNA) haberine göre, İran'ın kuzeyindeki Gorgan kentinde geçen hafta düzenlenen Asya Kabaddi Turnuvası kapsamında takımının başında olmak isteyen erkek teknik direktör, salona başörtüyle girebildi.

Taylandlı teknik adamın salondaki başörtülü resimlerinin İran medyasında tepkilere yol açması sonrası açıklamalarda bulunan İran Kabaddi Federasyonu Başkanı Muhammed Rıza Maksudlu, erkeklerin salona girişinin yasak olduğunu, Taylandlı teknik adamın kendi tercihiyle böyle bir yola başvurduğunu belirtti.

Taylandlı erkek teknik direktör İran'da başörtüsü taktı

FEDERASYON BAŞKANINDAN TEPKİ

Maksudlu, görüntülerin medyaya yansımasının "maksatlı ve organizasyona gölge düşürme amaçlı" olduğunu ileri sürerken, başta sosyal medya üzerinden olmak üzere, birçok kesimden söz konusu "trajikomik" olayın sonuçlarının İran Spor Federasyonu tarafından değerlendirilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Menşei Hindistan’a dayanan ve Uzak Doğu'da yaygın şekilde oynanan kabaddi oyunu, bir oyuncunun rakip sahaya girip nefes almadan rakip oyunculara değmesi ve kendi sahasına geri dönmesi esasına dayanıyor.

1990 yılında Asya Oyunları'na dahil edilen ve giderek yaygınlaşan kabaddi, 2004 yılında kurulan Uluslararası Kabaddi Federasyonuyla dünya genelinde resmiyet kazandı. Uluslararası Kabaddi Federasyonu'nun 30'dan fazla üyesi bulunuyor.

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