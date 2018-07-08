Taylandlı mahsur çocuklardan yeni mesaj

Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, son birkaç günde yağışın durması ve mağaradaki su seviyesinin görece azalmasıyla ortaya çıkan elverişli koşulların, yarın beklenen yağmurla değişebileceğini, bu sebeple çocukları dışarı çıkarmak üzere hazırlık yaptıklarını belirtti.

ANTRENÖRDEN ÖZÜR

Çocukların 25 yaşındaki antrenörü Ekapol Chanthawong yazdığı notla ailelerden özür diledi. Antrenör yazdığı notta, "Değerli ebeveynler, çocuklarınızın hepsi iyiler, ekipler onlara iyi bakıyor. Onlara elimden gelen en iyi şekilde göz kulak olacağımdan emin olabilirsiniz. Destek olan herkese teşekkür ediyor ve sebep olduğumuz bu sıkıntı için tüm ailelerden özür diliyorum." ifadeleri yer aldı.

ÇOCUKLARDAN AİLELERİNE MEKTUP

Öte yandan deniz komandolarının eşlik ettiği 12 çocuk ve antrenörleri mağarada yazdıkları mektupları dalgıçlarla dışarda bekleyen ailelerine yolladı.

Çocuklar da ailelerine durumlarının iyi olduğunu anlatan mektuplar kaleme aldı.

Çocuklardan biri, mektubunda "Ben iyiyim, burada hava birazcık soğuk ama merak etmeyin. Doğum günü partimi hazırlayın." diye yazdı.

Tun adındaki bir çocuk, "Annecim ve babacım, ben iyiyim, lütfen endişe etmeyin. (Arkadaşım) Yod'a söyleyin, buradan çıktığımda kızarmış tavuk yemeye gideceğiz. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Mick adındaki bir diğer çocuğun mektubunda da "Hepinizi çok özledim. Büyükbaba, amca, anne, baba ve kardeşlerim. Ben içerdeyim, deniz komandoları bize burada iyi bakıyor. Hepinizi seviyorum." dedi.

SEL SULARI ÇEKİLİYOR

Tahliye operasyonu için uzman dalgıçlardan oluşan iki grubun hafta sonu bölgeye ulaşmasını beklediklerini kaydeden Vali Osatanakorn, "Baştan beri kafamızdaki plan çocukları mümkün olduğunca çabuk dışarı çıkarmaktı. Burada belirleyici faktör mağaradaki su seviyesinin mümkün olduğunca düşük olduğu bir anı kollamaktı. Nitekim şu anda sel suları bir miktar çekilmiş durumda. Ancak yağmurun yeniden yağmaya başlamasıyla su seviyesi yeniden yükselmesinin ne gibi risklere yol açabileceğini bilmiyoruz." dedi.

Valinin açıklamaları çocukların hafta sonu yeniden başlaması beklenen yağmur öncesinde acil bir operasyonla çıkarılabileceği yorumlarına yol açtı.