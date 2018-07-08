Taylandlı mahsur kalan çocuklardan ikisi kurtarıldı

Tayland'da takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarma operasyonu başladı.

Tayland medyasındaki haberlere göre, iki çocuk mağaradan kurtarıldı.

KURTARMA OPERSAYONU

Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, bu sabah başlayan kurtarma operasyonuna 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken iki dalgıcın eşlik edeceğini söyledi.

Narongsak, mahsur kalan çocuklardan ilkinin en iyi ihtimalle 11 saat sonra kurtarılacağını belirtirken, Tümgeneral Çalongçai Çaiyakam, operasyonun, kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceğini açıkladı.