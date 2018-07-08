taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Taylandlı mahsur kalan çocuklardan ikisi kurtarıldı

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar için kurtarma çalışmaları sonuç verdi. 2 çocuğun kurtarıldığı bilgisi geldi.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 14:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tayland'da takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarma operasyonu başladı.

Tayland medyasındaki haberlere göre, iki çocuk mağaradan kurtarıldı.

Taylandlı mahsur kalan çocuklardan ikisi kurtarıldı

KURTARMA OPERSAYONU

Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, bu sabah başlayan kurtarma operasyonuna 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken iki dalgıcın eşlik edeceğini söyledi.

Taylandlı mahsur kalan çocuklardan ikisi kurtarıldı

Narongsak, mahsur kalan çocuklardan ilkinin en iyi ihtimalle 11 saat sonra kurtarılacağını belirtirken, Tümgeneral Çalongçai Çaiyakam, operasyonun, kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceğini açıkladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Durmuş Yılmaz frak giydi

Durmuş Yılmaz frak giydi

103
İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

86
Yeni KHK ile açıklanan ihraçlar

Yeni KHK ile açıklanan ihraçlar

121
HDP'li Ömer Öcalan Meclis'te yemin etti

HDP'li Ömer Öcalan Meclis'te yemin etti

207
Sera Kadıgil'in ezbere yemin denemesi başarısız oldu

Sera Kadıgil'in ezbere yemin denemesi başarısız oldu

256
Köprüdeki intihar teşebbüsünü Binali Yıldırım önledi

Köprüdeki intihar teşebbüsünü Binali Yıldırım önledi

238
ODTÜ Rektörlüğü açılan pankartlar nedeniyle üzgün

ODTÜ Rektörlüğü açılan pankartlar nedeniyle üzgün

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM