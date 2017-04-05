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Tayvan 8 yerli denizaltı üretecek

Tayvan Deniz Kuvvetleri Komutanı Lee Tsung-hsiao, 8 yerli denizaltı üretileceğini belirtti.

05.04.2017 - 22:37
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BBC'nin haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Florida'da yapacağı görüşme öncesinde, meclisteki oturumda sunulan projeye ilişkin rapor sonrası yaptığı açıklamada Lee, ülke donanmasını güçlendirmek adına üretilmesi planlanan deniz aracının sayısını açıklayarak, "Yerli denizaltı projemizde 8 denizaltı yapabilmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Tayvan'ın, halihazırda yurt dışından ithal edilmiş dört denizaltısı bulunuyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, geçen ay, donanmanın ana üssü Tsoying'e yaptığı ziyarette, denizaltının üretilmesi için yapılan mutabakat zabtı imza törenine katılmış ve Çin'in denizaşırı ülkelerden askeri teknoloji alımına engel olduğu gerekçesiyle Tayvan'ın kendi denizaltısını üreteceğini açıklamıştı.

Deniz aracının, Chungshan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile CSBC Corp. adlı şirket tarafından ortaklaşa üretileceği bildirilmişti.

Tayvan 8 yerli denizaltı üretecek

TAYVAN'I 22 ÜLKE TANIYOR

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Tayvan, genel güvenlik durumuna ilişkin geçen ay açıkladığı raporda, "Çin tehdidi"ne dikkati çekmiş, adanın askeri ve savunma kapasitesinin geliştirileceğini duyurmuştu.

Tayvan, savunma harcamasını bu yıl yüzde 1 artırarak 11,4 milyar dolara çıkarmıştı. Çin ise bu yılın savunma bütçesinde yüzde 7 artış yapılacağını belirterek, savunmaya 152 milyar dolar ayrılacağını açıklamıştı.

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