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Tayvan pasaportunda tarihi hata

Tayvan'da kullanıma giren yeni biyometrik pasaportlarda tarihi bir hata ortaya çıktı. Pasaportta Taoyuan yerine yanlışlıkla Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nın resmine yer verildi.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 11:17..
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Biyometrik pasaport kullanımına başlayan Tayvan, pasaportları yenilemek için başlattığı dönüşüm çalışmasını adeta eline yüzüne bulaştırdı. Yeni dizayn pasaportlarda yer alması gereken Tayvan Taoyuan Havalimanı yerine Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nın resmine yer verildi.

Tayvan pasaportunda tarihi hata

TAYVAN PASAPORTU, ABD HAVALİMANI

Yeni pasaportların pazartesi günü dolaşıma sokulmasının ardından vatandaşların farkına vardığı hata, Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından da kabul edildi. Pasaportun sayfalarında Tayvan Taoyuan Havalimanı'nın bulunması gerekirken,  Washington'daki Dulles Uluslararası Havalimanı'nın resminin bulunduğu ortaya çıktı.

"UYUDUK UYANDIK ABD'Lİ OLDUK"

Tayvanlı yetkililer, şahıslara verilen 285 yeni pasaportu geri istedi. 200 bin pasaportun yeniden basılacağı ve bakanlığın hatadan ötürü özür dilediği belirtildi. Ancak dilenen özür, sosyal medyada geçilen dalganın üzerini örtmedi.

Tayvanlı bir pasaport sahibi, "Bu adam kendi havalimanının neye benzediğini bile bilmiyor mu?" yorumunu yaparken, bir diğeri "Tayvanlılar uyuyup uyandı, Amerikalı oldu" ifadesini kullandı.

Yeni bir tasarımla basılacak pasaportların bir ay içinde hazır olacağı, o güne kadar başvuruda bulunanlara biyometrik pasaportların eski modellerinin verileceği kaydedildi.

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