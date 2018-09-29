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Tayvan'da Foxconn eski müdürü iPhone çalmaktan tutuklandı

Teknoloji devi şirketin eski müdürü, 2 bin iPhone çalıp kayıt dışı bir şekilde satmaktan ötürü 2 yıl dört ay hapse mahkum edildi.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 04:30..
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Aynı zamanda Hon Hai olarak da bilinen ve Apple ve Sony için üretimlerde bulunan dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Foxconn'un eski müdürlerinden Tsan Yi-wei'nin, toplamda 277 bin Dolarlık 2000 iPhone çaldığı ve çaldığı telefonları kayıt dışı olarak sattığı belirlendi.

Yüksek mahkeme, Çin'deki fabrikalarında yaklaşık olarak bir milyon çalışanı bulunan şirketin test departmanında çalışan Tsai Yi-wei'nin, Çin'in güney şehri Shenzhen'deki Foxconn fabrikasında, Temmuz 2013 ile Aralık 2014 arasında iPhone 5 ve iPhone 5s test modellerini çalması için sekiz çalışanını görevlendirdiğini söyledi.

Tayvan'da Foxconn eski müdürü iPhone çalmaktan tutuklandı

Tsai ve beraberindekilerin çaldıkları telefonları daha sonra Shenzhen'deki mağazalara sattıkları öğrenildi. Tsai, iki yıl dört ay hapse mahkum edildi.

Mahkeme, açıklamasında "davalı bir departmanın başkanıydı ancak şirketin güvenini ihlal etti" ifadelerini kullandı. Foxconn, iç denetimi takiben Tayvan makamlarına davayı bildirdi ve Tsai 2016 yılının sonlarında suçlu bulundu.

Tayvan'da Foxconn eski müdürü iPhone çalmaktan tutuklandı

BU SKANDAL İLK DEĞİL

Şirket son yollarda, çalışanların görevi kötüye kullanma ve iş uyuzmaşlıklarına kadar bir dizi skandala sahne oldu. 2016 yılında beş eski Foxconn çalışanı, 160 milyon Yeni Tayvan Doları karşılığında bazı tedarikçilerin kalite kontrollerinde oynamak yaptıkları için 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şirket aynı zamanda, bünyesinde meydana gelen işçi intiharları ve reşit olmayan stajyer çalıştırma gibi skandallarla da gündeme gelmişti.

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