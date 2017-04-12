Tayvan'da kedi köpek yenmesi yasaklandı

Asya'da yaygın bir kültür olan kedi ve köpeklerin yenmesine ilk defa yasak geldi.

TARİHTE BİR İLK

Tayvan, ülke genelinde kedi ve köpeklerin yenmesini yasakladı. Ülke böylece Asya tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Yasak ayrıca kedi ve köpeklerin, satışını ve daha önce kesilmiş ama depolarda tutulan etlerin bulundurulmasını da kapsıyor.

2011 yılında Tayvan köpek etinin satışını yasaklamıştı ancak bu yasak pratikte pek başarılı olamamıştı.

PARA CEZASI VAR

Yeni yasak kedi ve köpek yiyenlere para cezası getirilmesini öngörüyor. Çıkartılan yasaya göre kedi ve köpek tüketenler 6 bin lirayla 30 bin lira arasında para cezasına çarptırılacak.

Davranışın devam etmesi halinde para cezası 600 bin liraya kadar yükseltilebilecek.