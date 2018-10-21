Tayvan'da tren raydan çıktı: 17 ölü

Tayvan'ın Yilan şehrinde trenin raydan çıkmasıyle birlikte 17 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 101 kişi ise yaralandı.
NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Huantsu Shibao gazetesinin aktardığı habere göre; henüz kazanın nedeni belirlenemedi.
Tayvan'da tren raydan çıktı ViDEO
6 VAGON RAYDAN ÇIKTI
İlk belirlemelere göre 6 vagon raydan çıktı ve devrildi. Yardım ekipleri ise hemen bölgeye gelerek yaralılara müdahalede bulundu.
YARALILARA YERDE MÜDAHALE
Yardım ekipleri kaza sonrası yaralananlara ilk müdahaleyi hemen orada yapmak durumunda kaldı. Ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.