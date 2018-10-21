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Tayvan'da tren raydan çıktı: 17 ölü

Tayvan'ın Yilan şehrinde raydan çıkan tren, 17 kişinin ölümüne, 101 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Haber Merkezi | 21.10.2018 - 15:00..
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Tayvan'ın Yilan şehrinde trenin raydan çıkmasıyle birlikte 17 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 101 kişi ise yaralandı.

Tayvan'da tren raydan çıktı: 17 ölü

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Huantsu Shibao gazetesinin aktardığı habere göre; henüz kazanın nedeni belirlenemedi.

Tayvan'da tren raydan çıktı: 17 ölü

Tayvan'da tren raydan çıktı ViDEO

6 VAGON RAYDAN ÇIKTI

İlk belirlemelere göre 6 vagon raydan çıktı ve devrildi. Yardım ekipleri ise hemen bölgeye gelerek yaralılara müdahalede bulundu.

Tayvan'da tren raydan çıktı: 17 ölü

YARALILARA YERDE MÜDAHALE

Yardım ekipleri kaza sonrası yaralananlara ilk müdahaleyi hemen orada yapmak durumunda kaldı. Ardından yaralılar hastanelere sevk edildi.

Tayvan'da tren raydan çıktı: 17 ölü

Tayvan'da tren raydan çıktı: 17 ölü

Tayvan'da tren raydan çıktı: 17 ölü

Tayvan'da tren raydan çıktı: 17 ölü

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