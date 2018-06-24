Yeni gelinler oyunu kullandı

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlikle Tekirdağ Turizm Otelcilik Meslek Lisesine gelen Zeynep Giriklioğlu, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Gelin Zeynep, 1424 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

DÜĞÜN ÖNCESİ OY VERDİ

Giriklioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Çağrı Giriklioğlu'nun İstanbul'da oy kullanacağı için yanında olamadığını söyledi.

Düğün töreni öncesinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya geldiğini ifade eden Giriklioğlu, "Düğün tarihimizi 6 ay önce belirlemiştik, Seçime denk gelmesi tesadüf oldu. Gelinlikle oy kullanmak çok değişik bir duygu. Hiç aklımızda yoktu böyle bir şey. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı olsun. Oyumu kullanıp düğüne gideceğim." dedi.

Giriklioğlu, seçimlerin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, seçim gününde evlenmelerinin, kendileri için unutulmaz bir anı olacağını sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR'DE GELİN DAMAT BİRLİKTE OY VERDİ

Eskişehir'de bir gelin, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelinliğiyle sandık başına gitti.

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlik ve damatlıkla Akarbaşı Mahallesi'ndeki Gazi Kız Meslek Lisesi'ne gelen Yasemin Altıntaş ve İbrahim Nakaş çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu.