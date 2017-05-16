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Tazyikli su boğazını delince öldü

47 yaşındaki Doğan Bodur, basınçlı oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun boğazına delmesi sonucu öldü.

16.05.2017 - 11:25
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Olay, Yeniceköy Mahallesi yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen bir vatandaş, 1 lirayla çalışan basınçlı oto yıkama makinesiyle aracını yıkamak istedi. Ancak makine çalışmadı.

KONTROL ETMEK İSTEDİ

Bunun üzerine 13 yıldır istasyonda çalışan pompa görevlisi Doğan Bodur, makineyi kontrol etmek istedi.

Tazyikli su boğazını delince öldü

Bodur'un eline aldığı makinenin tabancasından bir anda fışkıran tazyikli boğazına çarpıp bıçak gibi deldi. 2'si kız 3 çocuk babası Bodur, kanlar içinde yere yığıldı.  Otomobille hastaneye götürülmek istenen Bodur yolda yaşamını yitirdi.

Bodur'un cesedi otopsi için İzmir adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tazyikli su boğazını delince öldü

Tazyikli su boğazını delince öldü

Tazyikli su boğazını delince öldü


Tazyikli su boğazını delince öldü

Tazyikli su boğazını delince öldü

Tazyikli su boğazını delince öldü


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