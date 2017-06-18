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TBMM 15 Temmuz'a kadar çalışmalarına ara verdi

TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz Cumartesi günü toplanacak, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemini belirten görüşmeler yapılacak.

18.06.2017 - 22:15
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Genel Kurulda, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanun, Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya dayalı olarak kurulacak üniversite ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını da düzenliyor.

Anlaşma gereğince her yıl üniversiteye Hazineden yardım yapılacak. Üniversite ithal edeceği ürünler için KDV ve ÖTV'den istisna olacak.

Üniversite ve vakıf; kurumlar, emlak, damga, veraset, intikal, motorlu taşıtlar vergisi ile harçlardan muaf tutulacak.

Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde üniversitenin ve vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılacak.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Sanayii Mahallesi'ndeki orman vasıflılar da dahil olmak üzere mülkiyeti hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Tasarının yasalaşmasının ardından Genel Kurulun, 19-20-21-22 Haziran günleri toplanmamasını öngören Danışma Kurulu kararı kabul edildi.

TBMM'DE 15 TEMMUZ'A KADAR ARA

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sıradaki tasarı ve tekliflerin görüşülmesi için, komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler" için, birleşimi, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı.

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