taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.727
USD
3,5209
EURO
3,6786
ALTIN
129,25
PETR
55,2100

TBMM Anayasa Komisyonu'nda gergin anlar

TBMM Anayasa Komisyonunda, CHP’li üyeler çalışmaları yavaşlatma uğraşına girince gerginlik yaşandı.

İHA | 27.12.2016 - 16:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu, bugün Mustafa Şentop başkanlığında yedinci kez toplandı.

Anayasa Komisyonunun bugünkü toplantısı milletvekillerinin tartışması ile başladı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kendilerine yeteri kadar söz verilmediğini iddia etti.

CHP'Lİ VEKİLİ ZOR TUTTULAR

Bu sırada CHP'li Akif Ekici, AK Parti sıralarından bir milletvekili ile tartıştı. Masanın üzerine çıkmaya çalışan Akif Ekici'yi, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök, kollarından tutarak engellemeye çalıştı.

TBMM Anayasa Komisyonunda gergin anlar VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Cübbeli'ye: Peygamber'e hakaret etme

Ahmet Hakan'dan Cübbeli'ye: Peygamber'e hakaret etme

676
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

141
Trump çiftinden kilise ziyareti

Trump çiftinden kilise ziyareti

55
18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası

18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası

610
Damat Kırcal'dan Sena Ağaoğlu'na 10 karatlık tektaş

Damat Kırcal'dan Sena Ağaoğlu'na 10 karatlık tektaş

209
Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

132
Motorlu taşıt vergisi açıklandı

Motorlu taşıt vergisi açıklandı

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM