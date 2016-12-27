TBMM Anayasa Komisyonu'nda gergin anlar

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu, bugün Mustafa Şentop başkanlığında yedinci kez toplandı.

Anayasa Komisyonunun bugünkü toplantısı milletvekillerinin tartışması ile başladı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri kendilerine yeteri kadar söz verilmediğini iddia etti.

CHP'Lİ VEKİLİ ZOR TUTTULAR

Bu sırada CHP'li Akif Ekici, AK Parti sıralarından bir milletvekili ile tartıştı. Masanın üzerine çıkmaya çalışan Akif Ekici'yi, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök, kollarından tutarak engellemeye çalıştı.

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