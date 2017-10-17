TBMM Başkanı Kahraman, Baykal'ı ziyaret etti

Kahraman, Baykal'ı, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde ziyaret etti, durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

"ŞİFA VE SAĞLIK DİLİYORUM"

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kahraman, Deniz Baykal'a şifa dilemek için ziyarete geldiğini belirterek, "İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum." diye konuştu.

İbn-i Sina'nın oldukça yetkin bir hastane olduğunu ifade eden Kahraman, Baykal'ın sağlığına kavuşması için dua ettiklerini kaydetti.

"DEĞERLİ BİR DEVLET ADAMI"

Kahraman, "Baykal'a nice hizmetler yine nasip olur inşallah. Değerli bir devlet adamı, kıymetli bir insan." değerlendirmesinde bulundu.