taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

TBMM Başkanı Kahraman oyunu kullandı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.

16.04.2017 - 12:10
  1. Haberler
  2. İç Haber

f

Ankara Çankaya İlkokulu 1140 No'lu sandıkta oyunu kullanan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sandık görevlileriyle ve vatandaşlarla tokalaştı.

"EN BÜYÜK SÖZ SAHİBİ HALK"

Kahraman, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Güzel bir gün. Milli iradenin her zaman kendini göstermesi ve ona göre yönetimlerin yürütülmesi, demokrasinin güzel tarafı. Halk oylamalarına hep alışmalıyız. En büyük söz sahibi halk. Zaten demokrasi, 'demoskratos' halkın iktidarı demek. 'Demos' halk, 'kratos' iktidar. O olmalıdır ve inşallah Türkiye'miz demokrasi içinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve kavuşacaktır. Oyumuzu kullandık, uğurlu olsun, bereketli olsun."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlüler sandık başında

Ünlüler sandık başında

96
Fransız çiftçiden ilginç protesto

Fransız çiftçiden ilginç protesto

22
Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı

Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı

108
Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

62
Kısıklı'da her ay 15 Temmuz ruhunu yaşatıyorlar

Kısıklı'da her ay 15 Temmuz ruhunu yaşatıyorlar

65
Türkiye referandum için sandık başında

Türkiye referandum için sandık başında

254
Orgeneral Ümit Dündar oyunu kullandı

Orgeneral Ümit Dündar oyunu kullandı

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM