TBMM Başkanı Yıldırım Erzincan'da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: ''Bizim huzur, barış ve kardeşliğimizden her zaman birileri rahatsız olmuştur. İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar aramıza fitne sokup, işbirlikçi hainler yetiştirmeye çalışmıştır. FETÖ terör örgütü son zamanlarda karşı karşıya kaldığımız o hain ve sinsi planın bir sonucudur"

''DIŞ KAYNAKLI PLANLARINI BAŞARAMADILAR''

"Bu hain yapının 15 Temmuz'da yaptıklarını hepimiz hatırlıyoruz. Türk tarihinde eşine az rastlanan bu ihanetin hedefi Türkiye'yi kaosa sürüklemek, kardeş kavgasını körüklemek ve dış kaynaklı sinsi planları uygulamaya koymaktı ama başaramadılar"

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni, Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

TÜRKÜLERE EŞLİK ETTİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversite öğrencileri Türk Halk Müziği konseri verdi. Törene katılan Binali Yıldırım da zaman zaman türkülere eşlik etti.

Erzincan Üniversitesinin 2006 yılında resmen kurulduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu senenin başında milletvekili arkadaşlarımızın verdiği kanun teklifiyle üniversitenin ismi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi şeklinde değiştirilmiştir, kabul edilmiştir. Dağları karlı Erzincan sizlerin olduğu gibi benim de memleketim. Taşını, toprağını, üzümünü, yaylasını seviyorum. İnsanlarını seviyorum çünkü onlar 24 ayar altındır. Memleketime değer katan herkesi, her kurumu her zaman takdir ettim, takdir etmeye devam edeceğim. Türkiye'nin her köşesinde yaptığımız gibi imkanlarımızı hemşehrilerimizin mutluluğu ve refahı için seferber ediyoruz. Adımı taşıyan üniversitemiz de benim için, ailem için iftihar kaynağıdır. 24 bini aşan gencimizin öğrenim gördüğü üniversite bu gün 11 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ve 10 araştırma uygulama merkeziyle gençlerimizin ufkunu aydınlatmak için ciddi gayret göstermektedir."





''FİKİRLER ASLA TEHDİT ALTINDA OLMAMALI''

Yıldırım, gelecek yıllarda üniversitenin iddiasına uygun bir vasfı kazanacağını belirterek, üniversitelerin, farklılıkların buluşup, birlikte hakikatin arandığı yerler olduğunu dile getirdi.

İdeolojik saplantının olduğu yerden tek tip insanların çıktığını ifade eden Yıldırım, "Sevgi ve hoşgörü anlayışımızda tek tip insana yer yoktur. Üniversitelerimiz hayatın gerçeklerini mutlaka yansıtmalıdır. Önceki birikimlerin tekrarı olan nakilcilik, üniversite öğretiminin omurgası olamaz. İnsanlığın yüzlerce yıllık birikimiyle tekamül eden akıl, üniversitelerin omurgasını teşkil etmelidir. Akademik yapının temelinde fikirler yatar. Dolayısıyla fikirler asla tehdit altında olmamalı. Üniversite içinde herkes fikrini özgürce ifade etmelidir, çünkü burası bilimsel hürriyetin merkezidir." diye konuştu.

Üniversitelerde ortaya koyulan eserlerin, öğrenmenin, akıl yürütmenin ve tecrübenin somutlaştırılmış şekli olduğunu aktaran Yıldırım, yazılan kitapların, yayınlanan makalelerin aklın ve beynin eserleri olduğunu vurguladı.

''GİTSİN DİYE DUA ETTİĞİMİZ GÜNLER GERİDE KALDI''

Türkiye'de bir zamanlar gençlerin akıllarına, eserlerine değil, bedenlerini nasıl örttüklerine yoğunlaşıldığını hatırlatan Yıldırım, "Üzücü, incitici olan bu durum sebebiyle bir çok kız evladımız okulunu, üniversitesini bırakmak zorunda kaldı ve ya başka memleketlere gidip orada tahsilini tamamlama mecburiyetinde kaldı. Bu örneklerden biri de benim kızım. Üniversiteyi tamamlayamadı, başını açmasını istediler o da bunu reddetti bıraktı. Şimdi yıllar sonra çoluk çocuğa kavuştu üniversite okudu. O, yarım kalan idealini gerçekleştirmek için gayret ediyor. Ne oldu, bütün bunlardan kim ne kazandı, hiçbir şey kazanmadı. Husumet oldu, toplumda ayrışma oldu, yani zararı memleketimize bize oldu. Gelişip ileri gitmek için insanımızın niteliğini arttırmamız icap ederken gençlerimiz üniversitelerden uzakta kaldı. 'Gitsin de bir daha gelmesin' diye dua ettiğimiz o günler çok şükür geride kaldı." dedi.

Yıldırım, 2002'den itibaren fikri, vicdanı, irfanı hür gençler yetiştirmek için hızlı bir üniversiteleşme atağının başladığını vurgulayarak, bu çerçevede 2002'de 76 olan üniversite sayısının bugün 206'ya çıktığını anlattı.

''ÜNİVERSİTELERDE KIZ ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI''

Üniversitesi olmayan şehir kalmadığına dikkati çeken Yıldırım, "İsteyen evladımız gurbete gitmeden kendi memleketinde bile üniversite eğitimi alabilir. Tabii gurbette okumanın zorlukları var, barınma, beslenme zorlukları ve yüksek masrafları var. Özellikle de kızlarımızın bu noktada daha da dezavantajı var. Bazı aileler de kızlarını gurbete göndermekte tereddüt ederler. Esasında her ilde bir üniversite hedefiyle başlatılan bu hamlenin önemli bir amacı da üniversiteye giden kızlarımızın sayısını arttırmak. İstatistiklere bakıldığında bu amaca şimdiden erişildiğini görüyoruz. Artık birçok üniversitemizde kız öğrencilerimizin sayısı, erkek öğrencilerimizi aşmış durumda. Bugün üniversitelerimizin tamamında okuyan 7,5 milyon gencimizin 3,5 milyondan fazlasını kızlarımız oluşturuyor. Erzincan'da öğretim gören gencimizin 11 bin civarı kız öğrencilerimizden oluşuyor. Bu sevindirici bir tablo, kızlarımız daha çok okusun, daha nitelikli hale gelsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgi çağında olduklarını ve eğitim, öğretime sıkı sarılmak gerektiğini dile getiren Yıldırım, dünyayı yönetenlerin bilgiye sahip olanların, bilgiyi üretenlerin ve bilgiyi kullananların olduğunu aktardı.

Batılılara sorulduğunda ilk üniversiteyi kendilerinin kurduğunu söylediklerini anlatan Yıldırım, "Onlara göre tarih batıyla başlamıştır, oysa dünyada ilk üniversiteyi kuranlar Müslümanlardır." dedi.

''FETÖ'NÜN HEDEFİ TÜRKİYE'Yİ KAOSA SÜRÜKLEMEKTİ''

Yıldırım, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Konya, Kayseri, Kırşehir'in ilim merkezi haline getirildiğini ifade ederek, Osmanlı'nın da Selçuklu'nun bu mirasına sahip çıktığını anlattı.

Medeniyetinin tarihinde akıl ve bilginin olduğunu vurgulayan Yıldırım, konuşmasına,"Anadolu, işgalci, sömürgeci devletlerin iştahını kabartan bir coğrafyadır. Bu coğrafyada devletimizin ve milletimizin varlığını sonsuza kadar huzur, güven ve barış içinde devam ettirmek istiyorsak mutlaka güçlü, daha güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bizim huzur, barış ve kardeşliğimizden her zaman birileri rahatsız olmuştur. İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar aramıza fitne sokup, işbirlikçi hainler yetiştirmeye çalışmıştır. FETÖ terör örgütü son zamanlarda karşı karşıya kaldığımız o hain ve sinsi planın bir sonucudur. Bu hain yapının 15 Temmuz'da yaptıklarını hepimiz hatırlıyoruz. Türk tarihinde eşine az rastlanan bu ihanetin hedefi Türkiye'yi kaosa sürüklemek, kardeş kavgasını körüklemek ve dış kaynaklı sinsi planları uygulamaya koymaktı ama başaramadılar."

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin, vatansever askerlerin, polislerin, savcıların ve hakimlerin hızlı kararlarıyla kalkışmanın bastırıldığına işaret ederek, "Türkiye'de artık devlet ve millet kaynaşması gerçekleşmiştir. Devletin milleti yerine milletin devleti olgusu hayata geçmiştir. Bu uğurda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize, vatan savunmasında teröre karşı amansız mücadele eden veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var, Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.