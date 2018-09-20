Yeni yasama yılı öncesi, TBMM Genel Kurul Salonu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmesi için tadilat çalışması yapıldı.
BAKANLAR KURULU SIRALARI KALDIRILDI
Yeni sistemde bakanlar kurulu olmadığı için Meclis Genel Kurul Salonu'ndan bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı. 550 olan milletvekili sayısı yeni sistemde 600'e çıkarılınca salonda yeni oturma düzeni oluşturularak masa ve koltuklar yerleştirildi.
TBMM Genel Kurul Salonu 600 vekil için hazır GALERİ
TBMM Genel Kurul Salonu yeni sisteme hazır VİDEO
ERDOĞAN VE YILDIRIM KONUŞMA YAPACAK
TBMM Genel Kurulu'nda, 27'nci Dönem Birinci Yasama Yılı açılışının yapılacağı 1 Ekim Pazartesi günü, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.
TBMM Başkanı Yıldırım: Meclisimiz 1 Ekim'e hazır VİDEO