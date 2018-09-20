TBMM Genel Kurul Salonu yeni sisteme hazır

1 Beşiktaş'ta yangın Beşiktaş'taki Kabataş Erkek Lisesi'nin yanında bulunan bir binada yangın çıktı.

2 SBÜ dünyaca ünlü bilim insanlarını bünyesine katacak Sağlık Bilimleri Üniversitesi, uluslararası tanınırlığı olan bilim adamlarını bünyesine dahil edecek.

3 AB'den Yunanistan'a yardım AB Komisyonu, Yunanistan için 2020 yılına kadar mülteci sorununun çözümüne yönelik olarak 1,15 milyar euro verecek.

4 Kira zamları artık TÜFE ile belirlenecek Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbir maddesi ile kira zammı üst sınırı ÜFE ile değil, TÜFE ile belirlenecek.

5 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

6 Kira zamları artık TÜFE ile belirlenecek Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbir maddesi ile kira zammı üst sınırı ÜFE ile değil, TÜFE ile belirlenecek.