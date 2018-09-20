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TBMM Genel Kurul Salonu yeni sisteme hazır

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından TBMM'de de yeni oturma düzeni hazır.

DHA | 20.09.2018 - 16:34..
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Yeni yasama yılı öncesi, TBMM Genel Kurul Salonu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmesi için tadilat çalışması yapıldı.

BAKANLAR KURULU SIRALARI KALDIRILDI

Yeni sistemde bakanlar kurulu olmadığı için Meclis Genel Kurul Salonu'ndan bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı. 550 olan milletvekili sayısı yeni sistemde 600'e çıkarılınca salonda yeni oturma düzeni oluşturularak masa ve koltuklar yerleştirildi.

TBMM Genel Kurul Salonu 600 vekil için hazır GALERİ

TBMM Genel Kurul Salonu yeni sisteme hazır VİDEO

ERDOĞAN VE YILDIRIM KONUŞMA YAPACAK

TBMM Genel Kurulu'nda, 27'nci Dönem Birinci Yasama Yılı açılışının yapılacağı 1 Ekim Pazartesi günü, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.

TBMM Genel Kurul Salonu yeni sisteme hazır



TBMM Genel Kurul Salonu yeni sisteme hazır

TBMM Başkanı Yıldırım: Meclisimiz 1 Ekim'e hazır VİDEO



TBMM Genel Kurul Salonu yeni sisteme hazır

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