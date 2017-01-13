TBMM Genel Kurulu'nda kavga önlemi

TBMM Kurul Salonunda, stenografların oturduğu yerin arkasındaki merdiven boşluğu, milletvekillerinin düşerek zarar görmemesi amacıyla kapatıldı.
Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde çarşamba gecesi yaşanan kavga ve sonrasında salonun zarar görmesi üzerine, TBMM Başkanlığı birtakım önlemler aldı.
CHP'Lİ VEKİL ÖNCEKİ YIL BOŞLUĞA DÜŞMÜŞTÜ
CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, iç güvenlik paketi görüşmelerinin yapıldığı 20 Şubat 2015 tarihli birleşimde düştüğü, stenografların oturduğu yerin arkasında bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki boşluk, milletvekillerinin düşmemesi amacıyla kapatıldı.
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