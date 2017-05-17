HSK'ya seçilen isimler belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin belirleneceği Meclis Genel Kurulu seçiminde 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı.

Meclis Genel Kurulu'nda 21 aday arasından belirlenecek HSK'nın 7 üyesi için yaklaşık 3 saat süren oylama yapıldı. Adaylardan hiç biri 367 oy çoğunluğuna ulaşamadığından oylamada ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TURDA SEÇİLENLER

Seçimin ikinci turunda:

Yargıtay Üye Kontenjanından; Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üye Kontenjanından; Cafer Ergen,

Öğretim Üyesi Kontenjanı; Ali Cengiz Köseoğlu

Avukat Kontenjanından: Songül Yazar

Öğretim Üyesi/Avukat Kontenjanı; Hamit Kocabey

YILDIRIM, BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile MHP sıralarına giderek, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve yanındaki milletvekilleriyle tokalaştı.

Yıldırım, CHP sıralarında da Grup Başkanvekili Engin Altay ve milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra AK Parti Grubu'nun en ön sırasında bir süre oturdu. Binali Yıldırım, daha sonra AK Parti milletvekilleri ile sohbet etti.

"REFERANDUM RUHUNA UYGUN"

HSK seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Başbakan Yıldırım, "Aynı doğrultuda gidiyor, bir sorun yok. Referandum ruhuna uygun." dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, HSK üyelik seçim işleminin tamamlanmasının ardından, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.