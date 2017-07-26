TBMM, terör mağduru kız çocuklarını ağırladı

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türk Diyanet Vakfı ve Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) iş birliğiyle Şırnak, Mardin, Cizre illerinden gelen terör mağduru kız çocuklarından oluşan heyeti kabul etti.

"YAZIMIZDA KARDEŞLİK VAR"

"Yazımda Kardeşlik Var" sloganının, bir yandan bunun bir yaz kampı oluşunu ifade ettiğini belirten Bahçekapılı, "Diğer yandan yazımızın, yazgımızın ancak ve ancak kardeşlik olabileceğini, bunun dışında alnımıza karanlık eller tarafından yazılmak istenen tüm yazıları reddettiğimizi ifade ediyor." diye konuştu.

TERÖRLE SADECE GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜCADELE ETMEMELİ

Bu çok anlamlı ve yerinde olan projenin, terörle mücadelede sadece güvenlik güçlerinin tek başına başaracağı bir mücadele olmadığını, dolayısıyla topyekün bütün halkın, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlik içinde, doğusundan batısına kardeşlik içinde hareket etmesi gerektiğini hatırlattığını dile getiren Bahçekapılı, "Terör sorununa çözüm bulmak amacıyla sosyal, ekonomik, eğitim gibi konularda daha çok projelerin oluşturulması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ELLERİNİZ SADECE KALEM TUTSUN"

Bahçekapılı, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Gaziantep'te geçen yıl bir düğünde, kirli emellerine ulaşmak için yine bir çocuğu kullanarak çocukların hayatlarına son veren bir eylemin hiçbir haklılığı olamaz, bir cümle dahi kurmaya hakkı da olamaz. Kalem tutması gereken masum çocuk ellerine silah tutuşturmaya kalkanlara da fırsat vermeyeceğiz. Sizler gücü bilimde, ahlakta, erdemde gören; o tertemiz elleri kalem tutan, ödevini yetiştirme telaşından başka telaşı, arkadaşlarıyla kurduğu düşlerinden başka tasası olmayan çocuklar olarak bu vatanda birlik beraberlik ve kardeşlikle huzur içinde yaşayacaksınız. Buna söz veriyoruz."