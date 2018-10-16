TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

1 Dünyaca ünlü isimlerin tuhaf vasiyetleri Sanatçı ve şöhret sahibi kişilerin özel hayatlarında eksantrik talepleri olduğunu duymuşsundur. Bu yıldızların yaşarken olduğu gibi, ölürken de ilginç talepleri vardı.

2 Suudi Arabistan ABD'ye cevabını silah ve petrolle verecek Başkan Trump, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda Suudilerin cezalandırılacağını söylemişti. Suudiler olası yaptırıma silah ve petrol ile cevap verecek.

3 Drone gören yaşlı adamın komik tepkisi Afyonkarahisar’da kamera ile kayıt alan insansız hava aracını ilk defa gören yaşlı adamın verdiği tepkiler, görenleri güldürdü.

4 Dünyayı dolaşan Türk dizilerine yeni destek Kültür ve Turizm Bakanlığı, 150'den fazla ülkeye ihraç edilen, dünyada 500 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Türk dizilerini yeni Sinema Kanunu'yla desteklemeye hazırlanıyor.

5 Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

6 Bir muazzam hayal gücü ürünü: Artıkaranmayanlar Gezegeni Oyunculuğu ile göz dolduran Sevinç Erbulak, şimdi de hem bir roman hem de birbirinden bağımsız öyküler olarak okunabilecek ikinci kitabı “Artıkaranmayanlar Gezegeni” ile raflarda…