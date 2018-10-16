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TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, araçları ezerek ilerlediği Çankaya Caddesi'nde yakalandı.

İHA | 16.10.2018 - 11:12..
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TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

DURMAYINCA POLİS ATEŞ AÇTI

Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak, Çankaya yönüne doğru ilerledi. TBMM'nin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı.

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu ViDEO

BİRÇOK ARACI EZDİ

Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü, birçok aracı altına alarak ezdi. Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı.

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

"İSRAİL PROTESTOSU DÜZENLEYECEKTİM"

Herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilen Sakarya'nın, polise verdiği ilk ifadede, "traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını" söylediği öğrenildi.

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

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