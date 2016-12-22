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TBMM'de Anayasa ve Öcalan tartışması

Meclis Genel Kurulu'nda başkanlık sistemini öngören anayasa teklifi üzerine tartışma yaşandı.

AA | 22.12.2016 - 03:08
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TBMM'de Anayasa ve Öcalan tartışması

MHP’nin grup önerisi üzerinde konuşan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, anayasa değişikliği teklifine değinerek, “Yeni anayasaya bakıyorsunuz. Abdullah Öcalan yani Devlet Bahçeli Bey’in deyimiyle İmralı canisinin yazdığı anayasa. Bu bir anayasa değildir. Bu Türkiye’nin bölünmesi projesidir” dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Bahçekapılı da, “Sayın Pekşen lütfen sözlerinize dikkat edin. Sayın Erdoğan’ı, Sayın Bahçeli’yi ve İmralı’daki Öcalan’ı aynı yere eşitlemeniz hiç yakışmadı bu kürsüye” diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Bahçekapılı, toplantıya 10 dakika ara verdi.

TBMM'de Anayasa ve Öcalan tartışması

TBMM'de Anayasa ve Öcalan tartışması

TBMM'de Anayasa ve Öcalan tartışması

TBMM'de Anayasa ve Öcalan tartışması

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