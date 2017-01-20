TBMM'de bakan pazarlığı kavgası

CHP ve MHP’lilerin söz düellosuna AK Partililer de katıldı. CHP’li Hüsnü Bozkurt’un üzerine yürüyen AK Partili Halis Dalkılıç güçlükle yatıştırıldı.

CHP'Lİ ÖZEL: MUHALEFETE MUHALEFET ETMEK İSTEMEZDİM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Partililerin anayasa görüşmeleri sürecinde kendilerini en çok hedef aldıkları “kürsü işgali” tepkilerine yanıt verirken, 2012 yılında Büyükşehir Yasası görüşmelerinde AK Parti’ye karşı MHP’lilerin de kürsü işgal ettiklerini anımsattı. Özel, "Muhalefete muhalefet etmek istemezdim" dedi.

HÜKÜMET PAZARLIĞI İDDİALARI ORTAMI GERDİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da partisine yönelik "hükümet pazarlığı" iddialarına yanıt verirken, 7 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti-CHP arasındaki istikşafi görüşmeleri anımsatınca ortam bir anda gerildi.

BİELŞİME ARA VERİLDİ, TARTIŞMA KIZIŞTI

CHP’liler ile MHP’liler arasında “pazarlık” polemiği karşılıklı atılan laflarla sürdü. CHP’lilerin pazarlık iddialarına Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerinin yol açtığını anımsatmaları üzerine tartışmaya AK Partililer de katıldı. Gerilim büyüyünce oturumu yöneten Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı birleşime ara verdi. Tartışmalar arada daha da tırmandı.

MHP'Lİ AÇBA: KİM PAZARLIK YAPTIYSA ŞEREFSİZDİR

AK Partili Osman Aşkın Bak, CHP’lilere sert tepki gösterirken, MHP’li Divan Üyesi Zihni Açba, “Kim pazarlık yaptıysa şerefsizdir, ama yapılmadığı halde yapıldı diyen de beş katı şerefsizdir” diye bağırdı.

AK PARTİLİ BALTA: İŞ ARAMA ÖZGÜR, DOĞRU KONUŞ

CHP’li Özel, “muhataplarınız söylüyor” deyince AK Partililer sert tepki gösterdi. Meclis’teki kürsü işgali olaynda bacağından ısırıldığını iddia eden AK Partili Muhammet Balta, Özel’e, “Niye çarpıtıyorsun, iş arama Özgür, doğru konuş” dedi.

AK PARTİLİ VEKİLDEN CHP'Lİ VEKİLE: TERBİYESİZ, HADDİNİ BİL

CHP’li Hüsnü Bozkurt, “Niye itiraz ediyorsunuz, Başbakan söyledi” deyince, AK Partili Halis Dalkılıç, Bozkurt’un üzerine yürüdü. Dalkılıç’ı AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve AK Partili vekiller güçlükle durdurdu.

Bozkurt, “O lafın karşılığı ahlaksız değildi, ayıplıyorum, yakışmadı” deyince de Dalkılıç, “Sen önce ahlaklı konuş” tepkisini verdi, Bozkurt da, “Terbiyesiz, haddini bil” dedi.