TBMM'de gergin anlar

TBMM'ye başvuran 83 adaydan 21'i seçilerek, HSK'nın 7 üyesinin belirleneceği Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu toplandı.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ VEKİLLER KOMİSYONU TERK ETTİ

CHP'li ve HDP'li komisyon üyeleri, 16 Nisan günü yapılan anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarının meşru olmadığını savunarak, HSK adaylarının belirlenmesi için oy kullanmayacaklarını bildirdi. Karma komisyonda bulunan CHP'li ve HDP'li vekiller, oylamaya katılmayarak, salonu terk etti.

TBMM'DE HSK GERGİNLİĞİ

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da yaptığı konuşmada, alt komisyona neden üye vermediklerini anlattı. HDP'liler, Beştaş'ın konuşmasının ardından, salondan ayrıldı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yargının bir cemaatin ya da grubun vesayeti altına girmemesi gerektiğini belirterek, "Yargı bağımsız olmalıdır, yargı bağımsızlığı kişinin bağımsızlığının güvencesidir ama bakıyoruz bağımsız yargı yerine, tabi yargı arayışı devam ediyor." dedi.