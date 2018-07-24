TBMM'de yeni vekiller arasında ilk gerginlik

HDP milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde konuşurken AK parti sıralarına dönerek sarfettiği hakaret içerikli sözler ortamı gerdi. Önce AK Partililer, ardından HDP'liler kürsünün etrafından toplanarak karşılıklı atışmaya başladı.

YENİ PARLAMENTODA İLK GERGİNLİK

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, yeni milletvekillerinin ilk gergin oturumuna ara verdikten sonra Şık’ın iki oturum Genel Kuruldan çıkarılmasını teklif etti ve teklif yapılan oylamada kabul edildi.

HDP'li Ahmet Şık'tan Meclis kürsüsünde hakaretler VİDEO

