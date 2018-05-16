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TBMM’den ABD Başkanı Trump’a mektup

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekilleri, ABD Başkanı Donald Trump’a mektup gönderecek.

İHA | 16.05.2018 - 16:19..
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tbmm

TBMM, ABD Başkanı Donald Trump’a gönderilmek üzere bir mektup hazırladı. Milletvekillerinin imzaladıkları mektupta, "TBMM milletvekilleri olarak Türkiye-ABD ilişkilerine büyük önem veriyoruz. İkili ilişkilerin negatif etkilerden arındırılması gerektiğine inanıyoruz. Türk halkının gözünde ABD’ye inancın iki konuda kaybolmaya başladığı ikili ilişkilerin negatif etkilerden arındırılmasına inanıyoruz. Eğer yapılmazsa ikili ilişkiler geri dönülemez risk altındadır. Fetullah Gülen Terörist Grubu’nun demokratik olarak seçilmiş hükümete darbe girişimi yapmasının üzerinden iki yıl geçti. Darbe girişimi halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. Tanklardan ve helikopterlerden büyük kalibreli silahlarla ateş edildi. Türk halkı sokaklarda demokrasiyi savundu." ifadelerine yer verildi.

GÜLEN VE YPG'YE DESTEK

Mektupta Fetullah Gülen’in ABD’yi güvenli bölge olarak kullandığı ve uluslararası suç örgütünü yönettiği ifade edilirken, ayrıca ABD’nin Suriye’de PKK/YPG’ye verdiği destekten de bahsedildi.

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