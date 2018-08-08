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TCDD isim değişikliği iddiasını yalanladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü isminin değişeceği yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, TCDD ile bahsi geçen kurumun iki ayrı kuruluş olduğunu belirtti.

İHA | 08.08.2018 - 08:22..
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Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün adının Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak değiştiğine dair haberlere yer verilmesi üzerine TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

"TCDD'NİN ADI DEĞİŞMEDİ"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Teşekkülümüz TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adının Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak değiştiğine dair haberlere yer verilmesi üzerine açıklama yapılması gerekli görülmüştür. 162 yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü kuruluşları arasında bulunan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün adı değişmemiştir.

TCDD isim değişikliği iddiasını yalanladı

"TCDD  VE DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİ AYRI KURULUŞTUR"

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ise demiryolu sektörünü düzenleyici kuruluş olarak, 01/11/2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK ile kurulmuştur. Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki 24/04/2013 tarih ve 6461 sayılı Kanunla Demiryolu Altyapı İşletmecisi olarak yapılandırılan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili Teşekkülü olarak ve adı değişmeden faaliyetine devam etmektedir. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde açıklandığı ve Bakanlığımız web sitesi organizasyon şemasında gösterildiği üzere TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ayrı kuruluşlar olarak yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

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