taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0866
EURO
5,0091
ALTIN
174,83
PETR
73,6500

TCDD'den çalınan 2,5 ton demir ele geçirildi

Elazığ'da bir hurdacıya düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri, TCDD depolarından çalınan, rayların bağlantısında kullanılan 2,5 ton ağırlığında demir malzeme bulundu.

DHA | 23.04.2018 - 11:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sivrice ilçesinde 2017 yılının Eylül ayında çalınan tren raylarının bağlantısında kullanılan tirfon diye tabir edilen 2,5 ton demir vida ve kelebeklerin Kovancılar ilçesinde bir hurdacıda olduğunu tespit etti.

TCDD'den çalınan 2,5 ton demir ele geçirildi

MALZEMELER TCDD'YE TESLİM EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hurda dükkanı sahibi M.B. ifadesinde, malzemeleri  İ.G., F.K. ve E.E.'den satın aldığını söyledi. İfadeler doğrultusunda bu 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu devam ederken, çalıntı olduğu tespit edilen 2,5 ton demir malzeme, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yetkililerine teslim edildi.

TCDD'den çalınan 2,5 ton demir ele geçirildi



TCDD'den çalınan 2,5 ton demir ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki
Taksim'de CHP'li olduğunu söyleyen bir genç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu’na, “CHP’de PKK destekçisi milletvekilleri istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.
Bakan Berat Albayrak'ın 23 Nisan mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başbakan Yıldırım Çankaya'da çocukları ağırladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım'ın koltuğuna, Esma Didesu Taşyürek oturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

268
Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

56
İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

92
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

199
İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

228
CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

63
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM