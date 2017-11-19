Marmaris'e 15 kilometre uzaklıktaki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan, 3 Haziran günü düzenlenen törenle 'Birleşik Görev Kuvveti-151' kapsamında, Aden Körfezi ve Somali açıklarında deniz haydutluğuyla mücadele harekatına gönderilen 'TCG Giresun' fırkateyni, 169 gün sonra yurda döndü.

TCG Giresun fırkateyni Marmaris'te törenle karşılandı- GALERİ

Aksaz Deniz Üssü'ndeki 3 numaralı parmak iskelede, fırkateyni karşılamak için düzenlenen törene Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, deniz üssünde görevli komutanlar ile 'TCG Giresun'da görevli askerlerin yakınları katıldı.

SİRENLERLE KARŞILANDILAR

Askeri üssün körfezine giriş yapan savaş gemisini, helikopter ve zodyak botlardaki özel kuvvetler askerleri ve limanda demirli fırkateynler siren çalarak karşıladı. Limana yanaşan savaş gemisinden inen askerler, tek sıra halinde, koşar adımlarla tören alanına geldi.

TCG Giresun fırkateyni Marmaris'te törenle karşılandı VİDEO

BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK DÖNDÜ

'TCG Giresun' fırkateyni Komutanı Yarbay Murat Aktaş, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan'a tekmil verdi. Törende konuşan Tuğamiral Ercan, "TCG Giresun fırkateyni Aden Körfezi ve uluslararası sularda başarı ile görevini tamamlayarak yurda döndü. Türk Deniz Kuvvetleri, bugüne kadar, deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında 2009 yılından bu yana Aden Körfezi ve çevresinde 20 fırkateyn görevlendirdi.

8 YILDIR KAÇIRILMA OLAYI YAŞANMADI

Türkiye'nin istikrarlı ve etkin desteği sayesinde son 8 yıldır bölgede herhangi bir Türk gemisi kaçırılmadı ve deniz haydutluğu faaliyetleri bitme noktasına geldi. 45 bin kilometre yol alarak, dünyanın etrafını bir kez dolaştı. 4 ülke ziyaretinde bulunan korsan avcılarımız 11 liman ziyaretinde bulundu. Başarılı görevler icra ederek Türk Deniz Kuvvetleri'nin gururu olan savaş gemisi personelimize şükranlarımızı sunarız." diye konuştu.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Resmi tören sonrası askerler, ellerinde 'Bir tanedir benim babam' ve 'Hoş geldin babam' yazılı dövizlerle kendilerini bekleyen aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Askerler, eşlerine ve çocuklarına sarılarak, özlem giderirken, duygu dolu anlar yaşandı. Askerler, yakınlarıyla gemi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından savaş gemisi gezildi.

ADEN KÖRFEZİ'NDE BAŞARILARA İMZA ATTI

TCG Giresun Fırkateyni, 8 Eylül günü Hint Okyanusu'nda keşif ve gözetleme görevi sırasında, Yunanistan bandıralı 'Aegean Angel' adlı tankerde yaralı gemi personeli acil çağrısı aldı. Helikopter kurtarma vinci aracılığıyla yaralı, tankerden alınarak, TCG Giresun savaş gemisine getirildi. Burada askeri doktor tarafından ilk tedavisi yapılan personel, ileri tıbbi müdahale için en yakın liman olan Umman'a ulaştırıldı.

Öte yandan TCG Giresun Fırkateyni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu gezilerinde keşif ve gözetleme yaptı. Korsanlık yaptığı tespit edilen 13 grup, Aden Körfezi ve çevresinden uzaklaştırıldı. TCG Giresun, Birleşik Görev Kuvveti-151 faaliyetlerinde, Türk Kızılayı için Somali'ye yardım malzemesi taşıyan gemiye refakatte bulundu.

TAM DONANIMLI

TCG Giresun Fırkateyni'nde çoğu rütbeli 210 personel görev yaptı. Bölgede yaklaşık 5,5 ay kalan gemiye, görevi sırasında bir SH-70 helikopteri, bir Sualtı Taarruz Timi (SAT) ve bir amfibi hücum timi eşlik etti. Fırkateyn, 2009, 2010, 2011 ve 2015 yıllarında 4 kez Aden Körfezi'nde görev yaptı. Gemide Arapça, Almanya, Fransızca ve Rusça bilen personel görev aldı. Gemide bir basınç odası ve biri dalış konusunda uzman olmak üzere 2 doktor, 2 sıhhiye astsubay ve 1 uzman teknisyen görev yaptı. Gemide dünyanın her yerinden konuşabilmeye imkan sağlayan uydu telefon sistemi de bulunuyor.













