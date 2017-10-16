TCI'nin 2023 hedefi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yerleşkesinde bulunan tesislerinde faaliyet gösteren TCI, uçak mutfağı üretimindeki başarısının yanı sıra kaliteli, yanmaz ve hafif malzemerle tasarlanan kabin içi yan paneller, baş üstü dolapları ve tuvalet bölümlerinin üretimiyle ilgili prototip çalışmalarını da sürdürüyor.

ŞİRKET SABİHA GÖKÇEN'E TAŞINDI

TCI Genel Müdürü Çetin Tuğtağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında ilk kez Ankara'daki TAİ tesislerinde kurulan şirketin, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki mevcut yerleşkesine taşındığını söyledi.

Tuğtağ, şirkette yüzde 50'lik paylarla THY ve TAİ ortaklığının bulunduğunu ifade ederek, "Kuruluş amacımız, özellikle havacılıktaki kabin içi sektöründe dünyada yerli, milli ve küresel tedarikçi olmaktır. Hedefimiz, 2023 vizyonuna uyumlu olarak, dünyada pazar payı yüzde 10 olan, küresel ve yerli kabin içi firması olmak." dedi.

YILDA 10 MİLYON DOLAR CİRO

Fabrikada 161 kişinin çalıştığını, yıllık yaklaşık 10 milyon dolar cirolarının olduğunu bildiren Tuğtağ, tüm uçak içi mutfak ekipmanlarını Boeing firması onaylı ürettiklerini anlattı.

HEDEFLER

Tuğtağ, Boeing'in dar gövdeli uçaklarında dünyadaki 4 onaylı tedarikçisinden birisi olduklarına dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla Boeing 737 uçaklarının yüzde 10 pazar payına ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz 2018-2019'da yaklaşık yüzde 40 büyümek. 2020'de bir ilave yüzde 40 büyüyerek, bugünkü sayılarımızı üçle çarpmayı hedefliyoruz." dedi.

Yerli üretim uçak içi sistemlerini yurt dışına ihraç etmek için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tuğtağ, şöyle devam etti: "Biz yaptığımız çalışmalarda üç önemli strateji geliştirdik. Bunlar; müşteri stratejisi, ürün stratejisi ile bölgesel stratejilerdi. Güney Asya ve tüm Asya bölgesi ile Güney Amerika bizim stratejik hedeflerimiz olan bölgeler. Havacılık sektöründe buralarda, inanılmaz büyüyen bir pazar var. Bu büyüme trendini yakalayarak, onlarla beraber büyümek istiyoruz. Hindistan, Malezya, Endonezya ve Çin marketinde tercih edilen ikinci tedarikçi olmak istiyoruz."

AİRBUS'IN DA TEDARİKÇİSİ OLMA HEDEFİ

Uçak üreticilerinden Airbus'ın da onaylı tedarikçisi olma çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Tuğtağ, kabin içi yan paneller, baş üstü dolapları ve tuvalet bölümleriyle ilgili prototip çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tuğtağ, sene sonuna kadar bu ürünlerin sertifikasyonlarının alınacağını ve onaylı parçaları üreteceklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı: "Yaptığımız ürünlerinin tamamının tasarımı ve testleri, kendi bünyemizde, Türkiye'de yapılmaktadır. Yerli ve milli olarak bu yerleşkede gerçekleştirilmektedir. Sadece bazı müşterilerimiz tarafından onaylı akredite laboratuvarlar olması münasebetiyle yanmazlık testlerini yurt dışında yapıyoruz. Amacımız her şeyiyle, tedarikçilerimizle beraber yerli ve milli, rekabetçi, fark yaratan ürün üretmektir."