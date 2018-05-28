taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.685
USD
4,6532
EURO
5,4530
ALTIN
194,03
PETR
75,6400

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 112 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artarak 112 milyar dolara ulaştı.

AA | 28.05.2018 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

TCMB tarafından, Nisan 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 2,3 artarak 85,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1 azalarak 25,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 11 MİLYAR DOLARA İNDİ

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,3 azalarak 11 milyar dolara indi.

Bu tutarın 6,8 milyar doları anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,2 milyar doları bir ay, 0,8 milyar doları 2-3 ay ve 9 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri,1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak 65 milyar dolar oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

208
Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin korumaları vatandaşı sahneden attı

676
Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

Pucca ve Osman Karagöz boşanıyor

24
3. Havaalanı'nda sona doğru

3. Havaalanı'nda sona doğru

39
Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

Cumhurbaşkanı ve Başbakan iftarda misafir oldu

81
HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

HDP'nin seçim vaadi: Afrin geri alınacak

64
İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM