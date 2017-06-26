taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,4976
EURO
3,9140
ALTIN
141,07
PETR
46,0600

TDK, Drone'a türkçe isim arıyor

Türk Dil Kurumu, 'arıgözü, uçangöz, uçan kamera, uçarçeker, uçurgör' kelimelerini 'drone' yerine geçmesi için oylamaya sundu.

26.06.2017 - 08:59
  1. Haberler
  2. İç Haber

drone

Türk Dil Kurumu (TDK), "drone" kelimesinin Türkçe karşılığı için belirlediği kelimeleri internet sitesinden vatandaşlara sordu.

ARIGÖZÜ, UÇANGÖZ, UÇARÇEKER...

Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre bulunan "arıgözü", "uçangöz", "uçan kamera", "uçarçeker", "uçurgör" kelimeleri internet ortamında oylamaya sunuldu. TDK internet sitesinde, "Drone Kelimesi İçin Türkçe Karşılık" başlığı altındaki "Aşağıdaki bağlantıyla 'drone' kelimesine Türkçe karşılık bulma sormacasına katılabilirsiniz" linki tıklandığında, drone fotoğrafı çıkıyor.

TDK ÇIKAN SONUCA GÖRE TÜRKÇE'LEŞTİRECEK

Drone fotoğrafının altındaki, "İnsansız hava aracı çeşitlerinden olup keşif, gözetleme, sağlık, ilaçlama, spor, seyahat, reklam gibi farklı alanlarda kullanı- lan 'drone' cihazı için halkımız tarafından önerilen aşağıdaki karşılıklardan hangisini daha uygun buluyorsunuz?" açıklamalı soruyla birlikte oy verilmesi isteniyor. TDK, buradan çıkan sonuca göre drone kelimesini Türkçe'leştirecek.

İlginizi Çekebilir
Kaza yaptılar, 'Bir şeyiniz var mı' diye sorup kaçtılar
Ataköy'de kazaya karışan bir otomobil Metrobüs yoluna girdi. Otomobilin sürücüsü araçla, diğer 2 kişi yaya olarak kaçtı.
Askerden firar eden genç trafik kazasında öldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki baba evine, birliğinden firar ederek gelen Şevket Can Ölmez(23), trafik kazasında hayatını kaybetti.
Çarptıkları aracın şoförüne bir şeyin var mı deyip kaçtılar
Ataköy'de kazaya karışan bir otomobil Metrobüs yoluna girdi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
BTK 102 bin kişilik ByLockçu listesinin trafiğini çıkardı
FETÖ davalarında yargılanan 102 bin kişinin ByLock üzerinden hangi gün, nerede, ne kadar yazıştığı bir liste olarak çıkarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

119
Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

28
Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

80
İran'dan Katar'a: Yanınızdayız

İran'dan Katar'a: Yanınızdayız

37
Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

7
Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

34
BTK 102 bin kişilik ByLockçu listesinin trafiğini çıkardı

BTK 102 bin kişilik ByLockçu listesinin trafiğini çıkardı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM