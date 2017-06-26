TDK, Drone'a türkçe isim arıyor

Kuralları hiçe saymak insan canına mal oluyor. Bayram tatillerinde pür dikkat olmak gerekiyor. Fakat bu yıl da acı haberler geliyor.

63 farklı suçtan kaydı olan 18 yaşındaki Bayram D., jandarmanın elinden kaçsa da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sow'un, Cenk Ergün'le görüşen ağabeyine "Benden habersiz böyle bir görüşmeyi nasıl yaparsın" diyerek kızgınlığını dile getirdiği öğrenildi.

1 Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017'de 3 havalimanının daha projesine başlanacağını açıkladı.

2 Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı Avustralya'dan Malezya'ya giden AirAsia Havayollarına ait uçak, kalkıştan bir süre sonra çamaşır makinasının çıkardığı seslerle sallandı.

3 Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu "Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı" tartışmalarına gazeteci Murat Bardakçı, "bir okuma hatası" olarak tespit koyuyor.

4 İran'dan Katar'a: Yanınızdayız İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, uygulanan ablukanın "kabul edilemez" olduğunu savundu

5 Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği, Norveç'te konuşlandırılmış 330 ABD askerinin ülkede kalışlarının süresinin uzatılmasını eleştirdi.

6 Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor Terör örgütü için 29 Haziran'da Avrupa Parlamentosunda bir konferans düzenlenecek.