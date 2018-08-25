TDV'den Nijer'de 2 milyon kişiye yardım

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

Suriye'de ateşkesi devam ettirmek için Rusya ile çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, askeri müdahalenin Suriye'nin geleceğini kötü etkileyeceğini ifade etti.

Gaziantep'te iki kuzen arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi yaralandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika kıtasının en büyük kurban organizasyonunu gerçekleştireceği Nijer'de, 2 milyon kişiye yardım ulaştırdı.

1 Diego Reyes İstanbul'a indi Meksikalı stoper Diego Reyes Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

2 Denizlispor'un kayıp kupaları bulundu Denizlispor'un bugüne kadar kazandığı kupalardan bazıları çöpe atıldı. Kupaları toplayan bir vatandaş ise içlerinde fesleğen yetiştirdi.

3 Gomis Terim ile vedalaştı Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, antrenmanı ziyaret ederek teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

4 Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle sivil halkı ayırmalıyız Suriye'de ateşkesi devam ettirmek için Rusya ile çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, askeri müdahalenin Suriye'nin geleceğini kötü etkileyeceğini ifade etti.

5 Kastamonu'daki yangın söndürülemedi Kastamonu'nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

6 2 kızını öldüren kişi intihar etti Adıyaman'da yaşayan 50 yaşındaki Aziz K., 10 yaşındaki kızını evden gönderip 2 büyük kızını öldürdü.