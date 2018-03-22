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Tecavüz iddiasıyla öldürülen gencin suçsuzluğu kanıtlandı

Muhammet Reşit Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin davada sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı, öldürülen gencin suçsuz olduğunu belirterek bir yakını tarafından hamile bırakıldığını itiraf etti

AA | 22.03.2018 - 16:59..
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ı iş yerinin önünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Emrah B., maktul Muhammet Reşit Yıldırım’ın babası Ali Yıldırım ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı F.B. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tecavüz iddiasıyla öldürülen gencin suçsuzluğu kanıtlandı

Mahkeme başkanı, sanığın devlet korumasına alınan 15 yaşındaki kızı F.B'nin maktulden hamile kaldığı iddiayla ilgili DNA raporunun geldiğini, ceninden alınan örnekler ile öldürülen gençten alınan dokular arasında uyum bulunmadığının belirlendiğini hatırlattı.

"SUÇSUZ BİR İNSANA BUNU NEDEN YAPAYIM"

Sanık Emrah B. savunmasında, öldürdüğü gencin ailesi ile bir husumetinin olmadığını söyledi.

Ayrıldığı eşinin kendisini telefonla arayarak “Kızımıza tecavüz eden Muhammet Reşit Yıldırım. Kızımızı kandırmış bir eve götürüp sahip olmuş.” dediğini ileri süren Emrah B, "Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit’in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?” dedi.

Tecavüz iddiasıyla öldürülen gencin suçsuzluğu kanıtlandı

"YAPMAMIŞ İNSAN 'BİR ŞEY YAPMADIM' DEMEZ Mİ"

Yıldırım'ı bilerek öldürdüğünü itiraf eden sanık, "Ona ‘sen delikanlı mısın, evlilik vaadiyle kızımı kandırıp sahip olmuşsun. Yaptığın işi temizle’ dedim. Annesini ve babasını istemeye göndermesini istedim. Kendisi de geleceklerini söyledi. Bebeğin babası olmasa dahi bu çocuğun kızıma tecavüz ettiğini biliyorum.” iddiasında bulundu.

Mahkeme başkanının, “Nereden biliyorsun?” diye sorması üzerine Emrah B, “Yapmamış insan ‘bir şey yapmadım' demez mi?” diye cevap verdi.

Tecavüz iddiasıyla öldürülen gencin suçsuzluğu kanıtlandı

İTİRAF ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ

F.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının, Yıldırım'ın olmadığını belirtti.

Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.B, "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim." dedi.

Mahkeme başkanının, “Daha önce bunları neden söylemedin?” diye sorması üzerine F.B, “Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç’ye bir şey olur, 'babam bir şey yapar' diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit’in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım." ifadesini kullandı.

Tekrar söz verilen sanık da "Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim." dedi.

Baba kızına tecavüz eden zanlıyı öldürdü VİDEO

DNA RAPORUNDA DOKULAR UYMADI

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammet Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Emrah B, kızı F.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti.

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