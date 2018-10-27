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Tecavüz suçundan yatan mahkum kendi penisini kesti

Çanakkale'de tecavüz suçundan yatan bir mahkumun kendi penisini meyve bıçağıyla keserek 2 parçaya ayırdığı iddia edildi.

İHA | 27.10.2018 - 04:51..
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Dün akşam saatlerinde Çanakkale Açık Cezaevinde meydana gelen olayda, tecavüz suçundan hüküm giydiği öğrenilen M.K., "Bunlar senin yüzümden başıma geldi" deyip, psikolojik bunalıma girerek meyve bıçağıyla penisini kesti. Daha sonra penisini ikiye bölen M.K., kanlar içinde gardiyanlardan yardım istedi.

Olayı gören cezaevi yetkililerinin çağırdığı ambulansla M.K., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde penisin yerine dikilemeyeceği belirtilerek, ameliyata alınan M.K’ye idrar çıkışını sağlaması için sonda takıldı.

M.K’nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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