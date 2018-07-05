Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı sorusuna "Bunun kararını ben vermem." diyerek, münasip görülmesi halinde her türlü görevi yapabileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu yeşil ve griz pasaportlular için sınırlarından vizesiz geçişlere izin vermeyeceğini, Avrupa'ya gitmek isteyenlerin internet üzerinden güvenlik formu dolduracaklarını açıkladı.

PKK'lı teröristlerin daha önce arkalarına bakmadan kaçtıkları Afrin'de, bombalı eylem hazırlığındaki iki PKK'lı terörist yakalandı.

Yeni nesil seyahat platformu Tripoki, festivale gidecekler için giyimden kamp malzemelerine kadar birbirinden özel ipuçları sıraladı.

Festivale gideceklerin bilmesi gereken her şey

Oyuncu Canan Hoşgör'ün, arkadaşının yatılı kaldığı evinde 200 bin dolar parası sır oldu.

1 Seni haber yapmayacağız Ketıl Seni başkan yaptırmayacağız diyen biri vardı sahi, nerede şimdi o?

2 Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda İyi Parti'de 24 Haziran seçimlerinde gösterilen performanstan memnun olmayan isimler, Akşener'in gitmesini istiyor.

3 Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'den kaçan milyonlarca insan Türkiye'ye sığındı. Rejim, kaçanların geri dönmesini istiyor.

4 Kazada ölen küçük çocuğun son sözleri yürek dağladı Muğla'daki trafik kazası sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı İyi Parti'nin ardından Saadet Partisi de Millet İttifakı'nın son bulduğunu açıkladı.

6 Muharrem İnce Osmanlı'yı kötüledi Muharrem İnce, yenildikten sonra çekilmeyen Osmanlı gibi değil, yenildikten sonra çekilen Atatürk gibi davranacağını söyledi.