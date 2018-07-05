Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

Eylül Yağlıkara, Leyla Aydemir...
Türkiye'yi yasa boğan acı haberler üst üste geldi.
İçlerinde hiçbir kötülük bulunmayan küçücük çocukların, kaçırıldıktan sonra cansız bedenlerinin bulunması idam tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Ünlü şarkıcı Murat Boz da idam cezasının uygulanmasını isteyenlerden biri.
EN CAYDIRICI CEZA İDAM
Twitter hesabından açıklama yapan Boz, çocuk ve kadın tecavüzlerine idam getirilmesinin en caydırıcı ceza olacağını ifade etti.
TWİTTER'DA LİNÇ BAŞLADI
Murat Boz'un bu açıklaması eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Murat Boz'a üst üste tepki tweet'leri atarak linç etmeye başladı.