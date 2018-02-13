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Tecavüzle suçlanan Fransa Maliye Bakanı ifade verdi

Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin'in, hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle ifade verdiği bildirildi.

AA | 13.02.2018 - 00:57..
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BFM televizyon kanalı, tecavüzle suçlanan Bakan Darmanin'in bu sabah ifade verdiğini duyurdu.

Paris Savcılığı'nın, Darmanin hakkında "tecavüz" suçlamasıyla 22 Ocak'ta ön soruşturma açtığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın, 2009 yılında Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığı belirtilmişti.

Tecavüzle suçlanan Fransa Maliye Bakanı ifade verdi

BAKAN "İFTİRA" DİYOR

Kadının geçen ay savcılığa gittiği, Darmanin'in ise söz konusu iddiaların iftira olduğunu gerekçe göstererek, şikayette bulunduğu kaydedilmişti.

Konuya ilişkin Darmanin hakkında geçen yıl haziran ayında da soruşturma açılmış, mahkeme takipsizlik kararı vermişti.

BİR BAKAN HAKKINDA DAHA TECAVÜZ SORUŞTURMASI

Bu arada, haftalık Ebdo dergisi, birkaç gün önce Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot hakkında 2008'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazmıştı. Hulot da bu dergi hakkında hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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