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TEDAŞ borçları yapılandırıyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasada, borç yapılandırmasına rağmen TEDAŞ'a borcunu ödemeyenlere, yeni bir hak tanındı.

AA | 29.11.2017 - 04:46..
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TEDAŞ borçları yapılandırıyor

Elektirik borcu olanlara yeniden yapılandırma hakkı tanıyan yasada, borçların 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere, 24 ayda 24 eşit taksitte ödeneceği de belirtildi.

TEDAŞ borçları yapılandırıyor

ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN KAYNAKLANAN TÜM BORÇLAR

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin ödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ'a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan yapılandırılmamış olan alacaklar ile yapılandırıldığı halde ihlal edilmiş olan alacakların asılları ile bu alacaklara bağlı feri alacaklar yerine, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın ilk taksiti, 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere 24 ayda 24 eşit taksitte ödenecek.

Bu süre içinde ödenen taksitlere herhangi bir zam ve faiz hesaplanmayacak.

Hesaplanan taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi halinde ise bu tutara ödemede gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı uygulanacak.

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