taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.796
USD
3,5624
EURO
3,8987
ALTIN
140,89
PETR
49,2800

Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu satan Z.T. tutuklandı

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yastık ve meyve suyu kutusuna gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

08.05.2017 - 17:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaşüstü mevkisindeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu satan Z.T. tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Z.T.'nin kaldığı odaya operasyon düzenleyen ekipler arama yaptı.

Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu satan Z.T. tutuklandı

Vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi gören Z.T.' nin odasında yastık ve meyve suyu kutusu içine gizlenmiş 77  ekstasy hap ele geçirildi. Uyuştuşturucu satışı yapan Z.T. ile uyuşturucu almak için hastaneye geldikleri belirlenen H.B., Ü.K. ve H.Y. gözaltına alındı.

Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu satan Z.T. tutuklandı

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliye sevk edilen Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, şüpheli 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu satan Z.T. tutuklandı


Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu satan Z.T. tutuklandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

139
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

250
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

115
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan mehter marşı eleştirisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan mehter marşı eleştirisi

422
Abdullah Gül'ün acı günü

Abdullah Gül'ün acı günü

172
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

158
Bülent Arınç'tan açıklama: Kayseri'ye neden gitmedim

Bülent Arınç'tan açıklama: Kayseri'ye neden gitmedim

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM