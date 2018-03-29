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Tedavi için alınan köpeğinin arkasından ağladı

Sivas Akşar'da Münire Bulut'un kangal cinsi köpeğinin sol ön bacağı kırıldı. Belediye ekipleri köpeği tedavi için alırken sahibi olan kadın gözyaşını tutamadı.

DHA | 29.03.2018 - 16:06..
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Suşehri ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki 35 haneli Akşar köyünde, yalnız yaşayan Münire Bulut'un kangal cinsi köpeğinin sol ön bacağı, dirsek hizasından henüz bilinmeyen nedenle kırıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ TEDAVİ İÇİN ALDI

Köpeğinin bacağının kırılmasına çok üzülen Münire Bulut'un torunu Gülbeyaz Şahin, Suşehri Belediyesi'ni arayarak, durumu anlatıp, yardım istedi. İhbar üzerine belediye ekipleri, Akşar köyüne gelerek, bacağı kırılan köpeğe ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından yaralı köpek, tedavisi için Sivas Belediyesi'ne ait hayvan barınağına gönderildi.

Tedavi için alınan köpeğinin arkasından ağladı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KÖPEĞİNİ TESLİM ETTİ

Suşehri Belediyesi veterinerinin yaptığı muayenede platin takılması gerektiğine karar verilen köpeğin, kent merkezindeki tedavisinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi. Tedavinin yaklaşık 1 ay süreceği öğrenilirken, Münire Bulut, köpeğini gözyaşları içinde belediye ekiplerine teslim etti.

Tedavi için alınan köpeğinin arkasından ağladı

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