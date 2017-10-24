Tedavi olurken yakalanan PKK bombacısı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde oturan Hicran D. 2005 yılında ortadan kayboldu. Bunun üzerine kızından haber alamayan annesi S.D. polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hicran D. ile ilgili Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü de bulunması için çalışma başlattı. Ancak, genç kızdan bir haber alınamadı.

SİLAH VE BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ

İddiaya göre, anne S.D., Kandil'de olduğunu bildiği kızını eklem romatizması hastalığına yakalandığını öğrenince 5 Ekim 2015'de Kuzey Irak'a giderek kaçak yollardan Ceyhan'a getirdi. Bir süre annesinin yanında kalan Hicran daha sonra tedavi için Kayseri'deki akrabalarının yanına giderek çeşitli hastanelerde 8 ay tedavi gördü.

Polisin takibine yakalanan Hicran D. ile ilgili araştırmasını genişleten polis, genç kızın Kuzey Irak'a geçip bölücü terör örgütü PKK saflarına katıldığı, silah ve bomba eğitimi aldığı saptandı.

"SEVDİĞİM ADAMA KAÇTIM"

Teknik ve fiziki takip yapan polis, anne S.D.'yi Kocaeli'de Hicran D.'yi de Kayseri'de eş zamanlı operasyonla yakaladı. Terör örgütü üyesi olmaktan gözaltına alınan anne ile kızı, sorgulanmak üzere Ceyhan'a getirildi. Hicran D., sorgusunda PKK'ya katılmadığını, Kuzey Irak'ta sevdiği adama kaçtığını ileri sürdü. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.D. ile kızı Hicran D. tutuklandı.