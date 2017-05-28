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TEDES yeniden faaliyete geçiyor

Amacından saptığı gerekçesiyle geçen yıl kaldırılan TEDES, yenilenerek İstanbul ve Konya'da başlıyor. 130 belediye izin çıkmasını bekliyor.

28.05.2017 - 12:30
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TEDES yeniden faaliyete geçiyor

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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ay Intertraffic İstanbul Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir içinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla kurulan TEDES'te kesilen cezaların yüzde 70'inin Hazine'ye yüzde 30'unun ise belediyelere gittiğini hatırlattı.

Getirilen düzenleme ile belediyelerin yüzde 30 pay almasının onların isteğini artırdığını dile getiren Ilıcalı, bu sayede sistemin hızla yayıldığını anlattı.

"BAZI BELEDİYELER SİSTEMİ GELİR KAPISINA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Ilıcalı, "Ancak sonra bu işi suistimal edenler oldu. Bilerek veya bilmeyerek bazı belediyeler ve sistemi kuran şirketler bunu bir gelir kapısına dönüştürdü. İş amacından çıktı. Sonra hepimiz anormal ve haksız cezaların kesildiğini gördük." diye konuştu.

Radara yakalanmamak için arabayı ittirerek sürdüler

Özellikle Ordu'da kesilen anormal cezalar sonrası vatandaşlardan tepki alındığını ifade eden Ilıcalı, sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini ve TEDES'i kaldırdığını söyledi.

Ilıcalı, TEDES üzerinden adeta tuzak kurarak vatandaşın gelir kapısına dönüştürülmesine İçişleri Bakanlığı'nın müsaade etmediğinin altını çizdi.

"DÜZENLEME YAPAN DEVREYE ALABİLECEK"

Ilıcalı, TEDES'in kaldırılmasının çare olmadığının görülmesi üzerine ilgili tarafların bir araya geldiğini belirterek, sistemin nasıl olması gerektiğine dair usul ve esasları belirleyen yeni mevzuat oluşturulduğunu söyledi.

Eksiklerin ve yapılması gerekenlerin ne olduğunun belirlenmesinden sonra bunun belediyelere de iletildiğini anlatan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Yeni usul ve şartlara göre düzenleme yapanlar sistemi tekrar uygulamaya alabilecek. Bunun esas amacı can kaybını azaltmak. İnsanlarımız trafikte hayatlarını kaybetmesin. Bunun içine ticareti koyduğun zamanda işte bu kadar önemli sistemleri durdurup tekrar yeni düzenlemeler yapmak durumunda kalıyoruz. Yeni düzenlemelerle beraber TEDES tekrar devreye girecek. Bizim bunu elle, trafik polisi ile yapmamız mümkün değil."

İLK OLARAK İSTANBUL VE KONYA

Elektronik denetleme sistemini, kaldırılmadan önce 19 belediyenin uygulamaya aldığını anımsatan Ilıcalı, emniyet yetkililerinde aldığı bilgiye göre TEDES'i yeni usul ve mevzuatlara göre yenileyen İstanbul ve Konya'da uygulamanın gelecek hafta başlayacağını söyledi.

Ilıcalı, TEDES için halihazırda başvuran belediye sayısının ise 130 olduğunu kaydederek, Intertraffic İstanbul Fuarı'nda düzenlenen bir panelde çok sayıda büyükşehrin ulaşım yetkilisiyle bir araya geldiğini ve sistemi kendilerine anlattığını sözlerine ekledi.

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