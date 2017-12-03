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Tehlike saçan magandalar için Vali harekete geçti

Trabzon'da, havaya ateş açan şehir magandaları halkın tepkisine neden oldu. Kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan vatandaşlar polislerin olay yerinde müdahalede bulunmadığını iddia etti.

DHA | 03.12.2017 - 09:51..
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Trabzon'da Yeşiltepe mahallesindeki Mustafa Cumhur Parkı civarında araçlarını yol kenarına çeken bir grup genç, akşam saatlerinde düzenledikleri eğlence sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Paniğe kapılan çevre sakinleri polise haber verdi.

İÇİŞLERİ BAKANINI DA ETİKETLEDİLER

Gençlerin havaya ateş açtığı anı evinin penceresinden cep telefonunun kamerasıyla kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Mahalle sakinleri, ihbar sonrası olay yerine geç geldiğini öne sürdükleri polislerin de olaya müdahale etmediğini iddia etti.

Tehlike saçan magandalar için Vali harekete geçti VİDEO

VALİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz mahalle sakinlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verip, “İl Emniyet Müdürümüz bizzat ilgileniyor, duyarlılığınız ve bilgi verdiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar” paylaşımında bulundu. Polis ekipleri, havaya ateş açan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Tehlike saçan magandalar için Vali harekete geçti

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