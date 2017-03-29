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Tek başına yemek yiyen erkeklerin ömrü kısalıyor

Japonya'da araştırmacılar, tek başına yemek yiyen ileri yaştaki erkeklerin daha az yaşadığını belirledi.

29.03.2017 - 16:16
  1. Haberler
  2. Yaşam

japonya

Japonya'da yapılan bir çalışma, yalnızlığın erkekler için daha olumsuz sonuçlar doğurduğunu ortaya çıkardı.

3 YIL BOYUNCA GÖZLEMLENDİ

Japan Times'da yayımlanan çalışmada Tokyo Tıp ve Diş Üniversitesi araştırmacıları 65 yaş üstü erkekleri 3 yıl boyunca gözlemledi.

TEK BAŞINA YEMEK YİYEN 1645 ERKEKTEN 156'SI ÖLDÜ

Araştırma sırasında akşam yemeğini ailesiyle yiyen 29 bin 182 erkekten yüzde 6'ya denk gelen bin 759 kişi ölürken, ailesiyle yaşayan ancak akşam yemeklerini tek başına yiyen bin 645 erkekten yüzde 9,5'e tekabül eden 156 kişi öldü.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 20'DEN FAZLA

Çalışma sürecinde, yalnız yaşayan ve yemeklerini yalnız yiyen erkeklerde erken ölüm riskinin ise ailesiyle yaşayan ve birlikte yemek yiyenlerden yüzde 20 daha fazla olduğu kaydedildi.

Tek başına yemek yiyen erkeklerin ömrü kısalıyor

Ailesiyle yaşadığı halde yalnız başına yemek yemenin istismar ve yetersiz bakımın işareti olabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, çalışmanın aynı zamanda yalnız başına yemek yiyen erkeklerin yetersiz beslendiğini de gösterdiğini belirtti.

"KANITLADIK"

Çalışmayı yöneten Yukako Tani, "Yalnız başına yemek yemenin ölüm oranlarını etkilediğini düşünüyorduk ve bunu, çalışmamızda kanıtladık" dedi.

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