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Tek başlangıç, sayısız farklı son: Şahane Hatalar

Birinci bölümden okumaya başladığınız bu kitaplar, bakalım sizi hangi seçimlere sürükleyecek ve kendinizi hangi sayfada bulacaksınız?

Özel İçerik | 28.06.2018 - 17:32..
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Tek başlangıç, sayısız farklı son: Şahane Hatalar

şahane hatalar

April Yayınları’ndan çıkan Şahane Hatalar serisinde, başkarakter okur; başkarakter sensin! Hayatın içinde yaşadığınız ne varsa, burada da seçim size ait. Romanlarda, okuyucu, okuduğu bölümlerin sonunda kendisine sunulan iki seçenekten birine cevap vererek farklı sayfalara gidiyor. Böylece 500 sayfalık romanları kısa sürede okuyabiliyorsunuz. İkinci okumada ise, bambaşka bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Burada ilginç olan şey şu; aslında dünyada böyle bir seri yok. Dünyada bu tür romanlar var. Ancak seri değiller. April Yayınları ise, Türk okurlar için bunları seriye dönüştürmüş.

Tek başlangıç, sayısız farklı son: Şahane Hatalar

YAYINEVİ GÖRÜŞÜ

Yayınevi editörü Nazlı Berivan Ak’a bu kitapların önemini ve insanların neden tercih ettiğini sorduk.

- AK: Bu romanlar, okuma alışkanlığı olmayan ya da az okuyan insanlar için çok önemli. Birisine okumayı sevdirmek istiyorsak, bu kitaplar, en rahat okunan, en heyecan verici kitaplar. Sadece yeni başlayan okurlar için değil, sürekli okurlar için de dinlendirici, eğlendirici, heyecan verici ve sürprizli olabiliyor…

Tek başlangıç, sayısız farklı son: Şahane Hatalar

ŞAHANE HATALAR SERİSİ

Bu seri ilk kez 2011’de yayımlandı ve okuru baş köşeye koyduğundan büyük ilgi gördü. Çünkü Şahane Hatalar da her kitap gibi birinci bölüm ile başlıyor. Ancak bölüm bittiğinde bir sonraki okuyacağınız bölümün hangisi olacağı size kalmış. İşte bu enfes seriden birkaçı…

Tek başlangıç, sayısız farklı son: Şahane Hatalar

Şahane Hatalar 1

Heather McElhatton

Çev.:  Dilek Berilgen Cenkciler

April Yay.

S.: 640

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Tek başlangıç, sayısız farklı son: Şahane Hatalar

Şahane Hatıralar - Yeni Hayat

Liz Ruckdeschel, Sara James

Çev.:  Dilek Berilgen Cenkciler

April Yay.

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Tek başlangıç, sayısız farklı son: Şahane Hatalar

Şahane Hatalar - Sınav

Liz Ruckdeschel, Sara James

Çev.:  Dilek Berilgen

April Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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