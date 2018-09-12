Moda dünyasında artık alışılmış güzellik normlarının dışında olan modellere ilgi gün geçtikçe artıyor.

ABD'li model Sophia Hadjipanteli de kalın, saçlarının aksine koyu renk ve ortada birleşen kaşlarıyla toplumun güzellik standartlarını yıkarak, dikkatleri üzerine çekiyor.

"NEGATİF YORUMLAR DAHA FAZLA MOTİVE ETTİ"

Sophia, "Kaşlarımı cımbızla almak gibi bir isteğim hiç olmadı. Çünkü kendimi bu şekilde beğeniyorum. Her sabah güne negatif yorumlarla başlamak beni daha fazla motive etti." diyor.

Tek kaşlı manken Sophia Hadjipanteli ilgi çekiyor VİDEO