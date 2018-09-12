taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.37005
Euro
7.4157
Altın
1204.36
Borsa
92227.37
Gram Altın
246.555

Tek kaşlı manken Sophia Hadjipanteli ilgi çekiyor

ABD'li manken Sophia Hadjipanteli, tüm negatif yorumların aksine kalın ve birleşik olan kaşlarını çok beğendiğini söylüyor.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 10:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Moda dünyasında artık alışılmış güzellik normlarının dışında olan modellere ilgi gün geçtikçe artıyor.

ABD'li model Sophia Hadjipanteli de kalın, saçlarının aksine koyu renk ve ortada birleşen kaşlarıyla toplumun güzellik standartlarını yıkarak, dikkatleri üzerine çekiyor.

Tek kaşlı manken Sophia Hadjipanteli ilgi çekiyor

"NEGATİF YORUMLAR DAHA FAZLA MOTİVE ETTİ"

Sophia, "Kaşlarımı cımbızla almak gibi bir isteğim hiç olmadı. Çünkü kendimi bu şekilde beğeniyorum. Her sabah güne negatif yorumlarla başlamak beni daha fazla motive etti." diyor.

Tek kaşlı manken Sophia Hadjipanteli ilgi çekiyor

Tek kaşlı manken Sophia Hadjipanteli ilgi çekiyor VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

126
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

136
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

59
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

29
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

23
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

90
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM