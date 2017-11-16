Akşam saatlerinde motosiklet tutkunlarını üzen bir haber geldi. Milli motosiklet sporcusu Toprak Razgartlıoğlu'nun babası Arif Razgatlıoğlu trafik kazası geçirdi.
KAMYONETE ÇARPTI
Kaza, saat 17.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden sahil yönünü seyreden Arif Razgatlıoğlu'nun kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı.
Tek teker Arif hayatını kaybetti VİDEO
TEK TEKER ARİF OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpmanın şiddetiyle ön tekeri parçalanarak yerinden fırlayan motosiklet, yola savrularak metrelerce sürüklendi. Refüje çarparak duran motosikletten savrulan Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan 'ın kasklarının kollarında takılı olduğu anlaşıldı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 'Tek teker Arif' olarak bilinen sürücü Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği anlaşıldı.
Arif Razgatlıoğlu'nun oğlu Toprak Razgatlıoğlu