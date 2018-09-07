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Tek tekerlek üzerinde gitmek isterken kaza yaptı

İstanbul’da motosikletli bir maganda ve arkadaşı, tek teker üzerinde yokuş yukarı şov yapmak isterken, kaza yaparak yaralandı.

İHA | 07.09.2018 - 10:49..
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Sarıyer İstinye Katar Caddesi üzerinde, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü öğle saatlerinde, motosikletli bir maganda arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı.

Arkasındaki arkadaşıyla Maslak istikametine doğru seyreden Yasin K., trafikte seyrettikleri esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN HİÇBİRİ YOKTU

Hem kendinin hem arkadaşının hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, şov uğruna akrobasi hareketleri yapmaya çalıştı. Ölüme davetiye çıkartan maganda, bunları yaparken başında kask bile yoktu.

Tek tekerlek üzerinde gitmek isterken kaza yaptı


YOKUŞ YUKARI TEK TEKER GİTMEYE ÇALIŞTI

Trafikte bu şekilde seyreden motosikletli maganda, yokuş yukarı seyrettiği esnada arkasındakiyle beraber tek tekerlek üzerinde gitmek istedi. İlk denemesinde başarısız olan genç, ikinci bir deneme yapmak için ön tekerliği havaya kaldırdı ancak motosikletin hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosikletteki gençler, İstinye’nin en işlek caddesinde yere düştü. Hafif şekilde yaralanan gençler şans eseri arkasındaki seyreden otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O anları kaydeden gençler bir de sosyal medyada yayınladı.

Tek tekerlek üzerinde gitmek isterken kaza yaptı ViDEO

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