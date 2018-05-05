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Tek teker şovu yapan motosikletli dehşet saçtı

İstanbul Pendik'te yaşanan feci kazada, motosikletli bir maganda şov yapmak isterken, 1'i bebek 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

DHA | 05.05.2018 - 13:10..
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Geçtiğimiz günlerde Pendik'te, iki kişinin bulunduğu motosiklet hızla ilerlerken tek teker şovu yapmak isteyince, yayaların arasına daldı. Kaza sonrası caddede büyük bir panik yaşanırken, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsünün şok içinde bir süre etrafta dolaştığı ardından da yaralıların yanına gittiği görülüyor.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu, motosiklet sürücüsünün ise ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı öğrenildi.

Tek teker şovu yapan motosikletli dehşet saçtı VİDEO

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