Tek teker şovu yapan motosikletli dehşet saçtı

43 kez izlendi

16 kez izlendi

1,641 kez izlendi

9,000 kez izlendi

9,559 kez izlendi

2,026 kez izlendi

1,398 kez izlendi

1 Rus kozmonot uzaydan ayın batışını yayınladı Rus kozmonot Oleg Artemev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Ay’ın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi.

2 Basketbol derbisinde de gündem Şenol Güneş Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 mağlup ederek ligde arka arkaya 12. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli taraftarların Şenol Güneş'e yaptığı gönderme ise maçın önüne geçti.

3 Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de Dünyanın en önemli çağdaş sanatçılarından Ai Weiwei’nin, eserlerden oluşan özel seçkileri Mardin’de sergilenmeye başlandı.

4 Sele araç içinde yakalanan Ankaralı Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.

5 Ankara'da sel felaketi: 3 yaralı Mamak'ta başlayan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Caddeler göle dönerken, araçlar sürüklendi, iş yerlerini su bastı.

6 Vakıf üniversitelerine mal varlığı incelemesi geliyor Mecliste görüşülen 13 devlet üniversitesini bölecek tasarıda vakıf üniversitelerinin yöneticileri başta olmak üzere, tüm mütevelli heyet üyeleri ve eşlerine mal varlığı incelemesi geliyor.